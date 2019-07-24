Справа полонених моряків перейшла на нову стадію: деталі

У вівторок, 23 липня, слідчі ФСБ завершили процедуру повідомлення військовополоненим морякам про завершення попереднього розслідування. З того ж дня справа перейшла на нову стадію – ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Про перебіг справи повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов. Цікаво: Двоє полонених моряків відзначають день народження: емоційні привітання з України Враховуючи кількість моряків і обсяг кримінальної справи, стадія ознайомлення може затягнутися на 2-3 місяці. Після цього слідчі складуть обвинувачувальний висновок, який спочатку буде направлений прокурору, а вже ним – до суду,

– розповів Микола Полозов.

Список українських моряків, які потрапили в полон Росії / Інфографіка 24 каналу