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      Справа полонених моряків перейшла на нову стадію: деталі

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      ФСБ завершила попереднє розслідування щодо військовополонених моряків
      ФСБ завершила попереднє розслідування щодо військовополонених моряків / depo.ua

      У вівторок, 23 липня, слідчі ФСБ завершили процедуру повідомлення військовополоненим морякам про завершення попереднього розслідування. З того ж дня справа перейшла на нову стадію – ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

      Про перебіг справи повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов.

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      Враховуючи кількість моряків і обсяг кримінальної справи, стадія ознайомлення може затягнутися на 2-3 місяці. Після цього слідчі складуть обвинувачувальний висновок, який спочатку буде направлений прокурору, а вже ним – до суду,
      – розповів Микола Полозов.

      Полонені українські моряки, список
      Список українських моряків, які потрапили в полон Росії / Інфографіка 24 каналу 

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      Теги: Новини України Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі ФСБ
      Джерело: 24 канал
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