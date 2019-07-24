Справа полонених моряків перейшла на нову стадію: деталі
У вівторок, 23 липня, слідчі ФСБ завершили процедуру повідомлення військовополоненим морякам про завершення попереднього розслідування. З того ж дня справа перейшла на нову стадію – ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.
Про перебіг справи повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов.
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Враховуючи кількість моряків і обсяг кримінальної справи, стадія ознайомлення може затягнутися на 2-3 місяці. Після цього слідчі складуть обвинувачувальний висновок, який спочатку буде направлений прокурору, а вже ним – до суду,
– розповів Микола Полозов.
Список українських моряків, які потрапили в полон Росії / Інфографіка 24 каналу
сьогодні
Джерело: 24 канал
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