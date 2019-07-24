Двоє полонених моряків відзначають день народження: емоційні привітання з України
У середу, 24 липня, у російському полоні відзначають свій день народження українські моряки Володимир Терещенко та Сергій Цибізов. Терещенку виповнилося 25 років, а Цибізову – 22.
Одним з перших українських моряків, які вже понад 200 днів перебувають у російському полоні, привітав їх адвокат Микола Полозов.
Важливо: До України повернулися родичі полонених моряків та розповіли, як почуваються бранці
Побажання лише одне – якомога швидше повернутися до своїх рідних,
– написав правозахисник.
Щонайшвидшого повернення додому українським морякам побажали і в Міністерстві внутрішніх справ України.
До слова: Росія повинна повернути українських моряків не в порядку обміну, – Зеленський
Звичайно ж, не забули про національних героїв і їхні рідні та близькі. Зокрема, пост-привітання написав батько Сергія Цибізова Андрій.
Зі свого боку матір ув'язненого Володимира Терещенка Олена і зовсім написала сину декілька віршів-привітань.