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      Двоє полонених моряків відзначають день народження: емоційні привітання з України

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      Моряки Андрій Цибізов (зліва) та Володимир Терещенко (справа) відзначають день народження
      Моряки Андрій Цибізов (зліва) та Володимир Терещенко (справа) відзначають день народження / Колаж 24 каналу

      У середу, 24 липня, у російському полоні відзначають свій день народження українські моряки Володимир Терещенко та Сергій Цибізов. Терещенку виповнилося 25 років, а Цибізову – 22.

      Одним з перших українських моряків, які вже понад 200 днів перебувають у російському полоні, привітав їх адвокат Микола Полозов.

      Важливо: До України повернулися родичі полонених моряків та розповіли, як почуваються бранці

      Побажання лише одне – якомога швидше повернутися до своїх рідних,
      – написав правозахисник.

      Щонайшвидшого повернення додому українським морякам побажали і в Міністерстві внутрішніх справ України.

      До слова: Росія повинна повернути українських моряків не в порядку обміну, – Зеленський

      Привітали українських героїв і побратими з ВМС Збройних сил України. Там наголосили, що жодні провокації не підірвали віру військових моряків в Україну та військову присягу, а Українського народу – в мужність, професіоналізм та патріотизм кожного з них.

      Звичайно ж, не забули про національних героїв і їхні рідні та близькі. Зокрема, пост-привітання написав батько Сергія Цибізова Андрій.

      Зі свого боку матір ув'язненого Володимира Терещенка Олена і зовсім написала сину декілька віршів-привітань.

       

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      Теги: Новини України Збройні сили України Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Анексія Криму Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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