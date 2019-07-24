Двоє полонених моряків відзначають день народження: емоційні привітання з України

У середу, 24 липня, у російському полоні відзначають свій день народження українські моряки Володимир Терещенко та Сергій Цибізов. Терещенку виповнилося 25 років, а Цибізову – 22.

Одним з перших українських моряків, які вже понад 200 днів перебувають у російському полоні, привітав їх адвокат Микола Полозов.

Важливо: До України повернулися родичі полонених моряків та розповіли, як почуваються бранці

Побажання лише одне – якомога швидше повернутися до своїх рідних,

– написав правозахисник.

Щонайшвидшого повернення додому українським морякам побажали і в Міністерстві внутрішніх справ України.

До слова: Росія повинна повернути українських моряків не в порядку обміну, – Зеленський

Привітали українських героїв і побратими з ВМС Збройних сил України. Там наголосили, що жодні провокації не підірвали віру військових моряків в Україну та військову присягу, а Українського народу – в мужність, професіоналізм та патріотизм кожного з них.

Звичайно ж, не забули про національних героїв і їхні рідні та близькі. Зокрема, пост-привітання написав батько Сергія Цибізова Андрій.

Зі свого боку матір ув'язненого Володимира Терещенка Олена і зовсім написала сину декілька віршів-привітань.