До України повернулися родичі полонених моряків та розповіли, як почуваються бранці

Родичі українських полонених моряків їздили до російської столиці на засідання суду – того само, що продовжив до жовтня арешт українським морякам.

Так, стомлені, але усміхнені родичі українських полонених моряків, вийшли з останнього вагону потяга "Москва – Одеса" на столичний перон.

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Із Києва вони роз'їжджаються по своїх домівках – по різних містах України, тому на пероні зворушливо прощалися та обіймалися.

Хоча ще 2 дні тому вони обіймали своїх рідних у московському суді. Хто – за 3 місяці з останнього засідання, а хто – вперше за всі 8 місяців полону.



Повернення родичів моряків додому

Так, Інна вперше поїхала на засідання і дуже задоволена, що побачила свого коханого Володимира Варімеза. Хоч і бачились якихось пару хвилин, Інна каже – вони для неї безцінні.

Декількома словами перекинулися, обійнялися, поцілувалися і все. Він каже, що у нього все добре, більше питав, як у нас справи, бо він хвилюється теж. Володимир розповів, що написав 15 листів, але мені прийшло тільки 4,

– наголосила Інна.

Родичі кажуть: листи нашим бранцям росіяни передають хлопцям рідко, але, як правило усі й відразу. Так, за словами мами В’ячеслава Зінченка, Елеонори Новак, полоненому моряку видали нещодавно 130 листів за кілька місяців.

Спецпідрозділ мам – Олега Мельничука, Вячеслава Зінченка, Юрія Без'язичного – їздять до Москви на кожне засідання. Розповідають, що найважче стримати емоції перед синами, бо хлопці найбільше хвилюються за рідних.

Ми трималися мужньо, плакали, але не при них, свої сльози намагались приховати. Хоча витримати дуже важко, коли бачиш свою близьку людину в таких умовах,

– кажуть матері.

На останньому засіданні в Лефортово хлопці вперше за три місяці побачилися і між собою, оскільки їх утримують окремо.



Рідні розповіли, що стримували сльози перед моряками

Та все ж, і рідні, і моряки сподіваються, що скоро бранці повернуться додому. Проте російський суд продовжив арешт нашим морякам до жовтня, незважаючи на рішення міжнародного трибуналу ООН. Той ще в травні зобов'язав до кінця червня звільнити наших бранців і повернути їх до України разом із суднами.



Полонені українські моряки/ інфографіка 24 каналу

Як українські моряки потрапили у полон РФ?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



До російського полону потрапили 24 моряки. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент, а тому відмовляються виконати рішення суду.