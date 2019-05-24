Луганські бойовики передали 60 в'язнів на територію України

Терористи передали на територію України 60 засуджених, які до того відбували покарання у в'язницях на окупованій Луганщині. Хлопці зізналися, що раді тому, що їх передали відбувати покарання на підконтрольну Києву територію.

Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

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Засуджені потрапили за ґрати ще до війни на Донбасі. Тому коли російські найманці окупували частину територій – вони одразу ж написали заяви, аби відбувати покарання на території, підконтрольній Україні. Але чекати цього довелося довгих 5 років.

Зазначимо, що це вже п'ятий етап передачі ув'язнених з окупованої Луганщини. Загалом вдалося забрати з рук окупантів майже півтисячі ув'язнених. Півсотні вже вийшли на волю.