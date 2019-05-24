Луганские боевики передали 60 заключенных на территорию Украины

Террористы передали на территорию Украины 60 осужденных, которые до этого отбывали наказание в тюрьмах на оккупированной Луганщине. Они признались, что рады тому, что их передали отбывать наказание на подконтрольную Киеву территорию.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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Осужденные попали за решетку еще до войны на Донбассе. Поэтому когда российские наемники оккупировали часть территорий – они сразу же написали заявления, что хотят отбывать наказание на территории, подконтрольной Украины. Но ждать этого пришлось долгих 5 лет.

Отметим, что это уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной Луганщины. В целом удалось забрать из рук оккупантов почти полтысячи заключенных. Полсотни уже вышли на свободу.