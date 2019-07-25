00:25
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Чим тепер займатиметься Ляшко. Екс-нардепа запросили у "95 Квартал"
      Вєсті.UA
      19:28, 25 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Росія відреагувала на затримання СБУ свого танкера NEYMA

      11865 Читать новость на русском
      У Москві погрожують Україні наслідками за захоплення свого танкера
      У Москві погрожують Україні наслідками за захоплення свого танкера / Vessel Finder

      У МЗС Росії погрожують Україні наслідками через затримання СБУ танкера NEYMA. Саме цей танкер за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та сприяв полон 24 моряків у Керченській протоці.

      У МЗС Росії заявляють, що про затримання СБУ російського танкера знають, однак поки чекають прояснення конкретних претензій до цього та екіпажу, пише російське видання "Интерфакс". 

      Важливо: Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини

      Там наголошують, що "з'ясовують обставини для прийняття адекватних рішень". 

      Якщо мова йде про захоплення росіян в заручники, це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права. Наслідки не змусять себе чекати,
      – заявляють у російському відомстві. 

      Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін стверджує, що дії СБУ виглядають як "піратські дії, які неминуче призведуть до загострення російсько-українських відносин", пише видання "РИА Новости".

      "Якщо справді мова йде про захоплення нашого танкера як помсту за те, що він брав якусь участь або просто перебував в Керченській протоці в той момент, коли була зроблена спроба прориву через Керченську протоку (захоплення Росією українських кораблів – 24 канал), то в цьому випадку – це піратські дії, які неминуче призведуть до загострення російсько-українських відносин", – заявив він. 

      Він також додав, що "ця операція ні на йоту не наблизить вирішення питання з українськими моряками, а тільки створить додаткову напругу у взаєминах вже з новою владою України".

      Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький вкотре заявив про "керченську провокацію" з боку України, а теперішні дії СБУ назвав її продовженням.

      Україна на власну провокацію (захоплення Росією українських кораблів) відповідає актом державного піратства. Неправомірний і незаконний тиск на слідство (у справі українських моряків – 24 канал),
      – написав він на своїй сторінці у Twitter.

      Звинувачують "стару владу"

      Перший заступник голови комітету Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров стверджує, що дії СБУ – це провокація, яка "може ускладнити процес переговорів зі звільнення українських моряків", пише російський "Інтерфакс". 

      Я думаю, що, швидше за все, це ускладнює ситуацію. Потрібно, щоб терміново підключалися переговорники та офіційні особи і російського, і українського МЗС. Це провокація, яка зроблена певними колами влади, що йде в Україні,
      – переконує він. 

      Він наголошує, що нинішнє командування збройних сил України "в очікуванні перестановок в уряді і в силовому блоці наостанок підклали свиню своєму президенту". 

      Дивіться також: Затримання танкера NEYMA: з'явилось відео

      Очільник комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов вважає, що Президент України Володимир Зеленський має пояснити ситуацію, пише ТАСС. За його словами, "нічого хорошого для російсько-українських стосунків ці провокації не передбачають". ,

      Як російський танкер NEYMA допомагав захопити українські кораблі?

      Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці. Силовики СБУ вже проводять обшуки на танкер. Вони вилучають з судна документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці.

      Усіх членів команди судна допитали. Танкер є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів 25 листопада, слідчі вже готують документи про його арешт.

      Як Росія захопила українських моряків та кораблі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      "Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Усіх полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.

      Дивіться відео, як СБУ затримала російський танкер NEYMA:


      Військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу

      Російські кораблі, які брали участь у захопленні українських моряків / інфографіка 24 каналу
      Російські кораблі, які брали участь у захопленні українських моряків / інфографіка 24 каналу

       

       

      blog_ava
      Топ-трансфери літа 2019: онлайн
      25 липня
      5322
      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія СБУ Українські моряки в полоні Танкер NEYMA Новини Росії Українці в полоні РФ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Абсолютна влада Зеленського: як уберегти країну від можливих зловживань
      сьогодні , 00:00 Абсолютна влада Зеленського: як уберегти країну від можливих зловживань
      Олексій Мінаков 113
      Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      25 липня , 22:29 Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      888
      Лживая кампания "Крым меняется", море со сточными водами и переходе няш-мяш : новости Крымнаша
      25 липня , 22:00 Лживая кампания "Крым меняется", море со сточными водами и переходе няш-мяш : новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA
      25 липня , 20:36 Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA
      Василь Денисюк 437
      Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      25 липня , 20:35 Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      Євгенія Мазур 4334
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук