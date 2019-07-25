Росія відреагувала на затримання СБУ свого танкера NEYMA

У МЗС Росії погрожують Україні наслідками через затримання СБУ танкера NEYMA. Саме цей танкер за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та сприяв полон 24 моряків у Керченській протоці.

У МЗС Росії заявляють, що про затримання СБУ російського танкера знають, однак поки чекають прояснення конкретних претензій до цього та екіпажу, пише російське видання "Интерфакс".

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Там наголошують, що "з'ясовують обставини для прийняття адекватних рішень".

Якщо мова йде про захоплення росіян в заручники, це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права. Наслідки не змусять себе чекати,

– заявляють у російському відомстві.

Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін стверджує, що дії СБУ виглядають як "піратські дії, які неминуче призведуть до загострення російсько-українських відносин", пише видання "РИА Новости".

"Якщо справді мова йде про захоплення нашого танкера як помсту за те, що він брав якусь участь або просто перебував в Керченській протоці в той момент, коли була зроблена спроба прориву через Керченську протоку (захоплення Росією українських кораблів – 24 канал), то в цьому випадку – це піратські дії, які неминуче призведуть до загострення російсько-українських відносин", – заявив він.

Він також додав, що "ця операція ні на йоту не наблизить вирішення питання з українськими моряками, а тільки створить додаткову напругу у взаєминах вже з новою владою України".

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький вкотре заявив про "керченську провокацію" з боку України, а теперішні дії СБУ назвав її продовженням.

Україна на власну провокацію (захоплення Росією українських кораблів) відповідає актом державного піратства. Неправомірний і незаконний тиск на слідство (у справі українських моряків – 24 канал),

– написав він на своїй сторінці у Twitter.

Украина на собственную провокацию отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие. https://t.co/4XpPqCTtLF — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) July 25, 2019

Звинувачують "стару владу"

Перший заступник голови комітету Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров стверджує, що дії СБУ – це провокація, яка "може ускладнити процес переговорів зі звільнення українських моряків", пише російський "Інтерфакс".

Я думаю, що, швидше за все, це ускладнює ситуацію. Потрібно, щоб терміново підключалися переговорники та офіційні особи і російського, і українського МЗС. Це провокація, яка зроблена певними колами влади, що йде в Україні,

– переконує він.

Він наголошує, що нинішнє командування збройних сил України "в очікуванні перестановок в уряді і в силовому блоці наостанок підклали свиню своєму президенту".

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Очільник комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов вважає, що Президент України Володимир Зеленський має пояснити ситуацію, пише ТАСС. За його словами, "нічого хорошого для російсько-українських стосунків ці провокації не передбачають". ,

Як російський танкер NEYMA допомагав захопити українські кораблі?

Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці. Силовики СБУ вже проводять обшуки на танкер. Вони вилучають з судна документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці.

Усіх членів команди судна допитали. Танкер є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів 25 листопада, слідчі вже готують документи про його арешт.

Як Росія захопила українських моряків та кораблі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



"Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Усіх полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.

Дивіться відео, як СБУ затримала російський танкер NEYMA:



Військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу



Російські кораблі, які брали участь у захопленні українських моряків / інфографіка 24 каналу