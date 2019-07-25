Затримання танкера NEYMA: з'явилось відео

Служба безпеки України опублікувала відео затримання та обшуку російського танкера NEYMA, що блокував українські катери в Керченській протоці 25 листопада.

На відео співробітники СБУ обшукують танкер NEYMA та вилучають документи та записи радіоперемовин.

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Що відомо про затримання танкера NEYMA?В порт Ізмаїлу 24 липня зайшов корабель під назвою NIKA SPIRIT. Прикордонники з'ясували, що це той танкер, який за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці.



Наразі правоохоронці вилучають з судна документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці.

Дивіться відео, як СБУ затримала російський танкер NEYMA:



Російські кораблі, які брали участь у захопленні українських моряків / інфографіка 24 каналу