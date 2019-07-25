00:27
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Чим тепер займатиметься Ляшко. Екс-нардепа запросили у "95 Квартал"
      Вєсті.UA
      19:28, 25 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Затримання танкера NEYMA: з'явилось відео

      2634 Читать новость на русском
      Затримано танкер NEYMA – відео затримання танкера
      танкер NEYMA / Фото з відкритих джерел

      Служба безпеки України опублікувала відео затримання та обшуку російського танкера NEYMA, що блокував українські катери в Керченській протоці 25 листопада.

      На відео співробітники СБУ обшукують танкер NEYMA та вилучають документи та записи радіоперемовин. 

      До теми: Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини

      Що відомо про затримання танкера NEYMA?В порт Ізмаїлу 24 липня зайшов корабель під назвою NIKA SPIRIT. Прикордонники з'ясували, що це той танкер, який за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці.

      Наразі правоохоронці вилучають з судна документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці.

      Дивіться відео, як СБУ затримала російський танкер NEYMA:

      Російські кораблі, які брали участь у захопленні українських моряків / інфографіка 24 каналу
      Російські кораблі, які брали участь у захопленні українських моряків / інфографіка 24 каналу

       

       

       

      blog_ava
      Затримання судна NEYMA: з'явилась реакція ООН
      25 липня
      20286
      Теги: Новини України Новини політики СБУ Українські моряки в полоні Танкер NEYMA
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Абсолютна влада Зеленського: як уберегти країну від можливих зловживань
      сьогодні , 00:00 Абсолютна влада Зеленського: як уберегти країну від можливих зловживань
      Олексій Мінаков 125
      Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      25 липня , 22:29 Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      894
      Лживая кампания "Крым меняется", море со сточными водами и переходе няш-мяш : новости Крымнаша
      25 липня , 22:00 Лживая кампания "Крым меняется", море со сточными водами и переходе няш-мяш : новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA
      25 липня , 20:36 Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA
      Василь Денисюк 438
      Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      25 липня , 20:35 Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      Євгенія Мазур 4345
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук