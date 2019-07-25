Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини

СБУ затримала російський танкер NEYMA. Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці. Чому ця історія є важливою – розбирались журналісти 24 каналу.

Затримання танкера NEYMA – дуже гучний поворот у справі захоплення Росією українських моряків.

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Чим відомий танкер NEYMA, який затримала СБУ?

Тим, що восени 2018 року він брав участь у блокаді Керченської протоки, яку організувала Росія. Перехід під аркою мосту у Керченській протоці Росія заблокувала українським кораблям 25 листопада.

Безпосереднє блокування було здійснено танкером NEYMA ( IMO: 8895528). Його власник – Товариство з обмеженою відповідальністю "Метида", що зараз перебуває на стадії ліквідації. А також буксирами "Быстрый" та "Гандвик". Але зосередимось на танкері.

NEYMA, за заявою ФСБ Росії, сів на мілину у Керченській протоці, через що українські кораблі не могли дістатися до порту Бердянська. Згодом було зафіксовано, що танкер пропустив три російські кораблі. Зрозумівши, що Росія навмисно блокує український флот, ВМС прийняли рішення про повернення кораблів у пункт базування в Одесі.

В подальшому два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу" разом з екіпажами були захоплені російськими військовими.

Більше про українських військовополонених моряків читайте у спецпроекті 24 каналу "Захист моря"



Українські військовополонені моряки, захоплені Росією / Інфографіка 24 каналу

За фактом блокування танкером NEYMA Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці слідчими СБУ, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури, було розпочато і проводиться досудове розслідування.

Що встановило слідство?

За даними СБУ, під час досудового слідства було встановлено, що "за прямим наказом вищого керівництва ФСБ російські прикордонники вчинили акт збройної агресії проти українських військових кораблів "Нікополь", "Бердянськ" та буксиру "Яни Капу" у Керченській протоці.

Всупереч нормам міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкера NEYMA (ІМО 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ).

Такі незаконні дії сприяли насильницькій зупинці із застосуванням зброї та захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом із 24 членами екіпажу.

Згідно з зібраними Військовою прокуратурою та слідчими СБУ доказами, заочно повідомлено про підозру 15 посадовим особам вищого військового керівництва РФ, у тому числі одному контрадміралу, двом віцеадміралам та генерал-полковнику,

– ідеться повідомленні.

Як танкер зараз опинився в Ізмаїлі?

Танкер прийшов в український порт із окупованої Росією Керчі. З якою метою – поки що невідомо. Приводом для заходу російські ЗМІ називають необхідність ремонту судна.

Як написав журналіст Юрій Бутусов, перехід з Керчі в Ізмаїл судно здійснювало довго – протягом трьох діб. Тривалий час танкер перебував біля територіальних вод України.

"Цілком ймовірно, російські спецслужби очікували на силове захоплення судна поза територіальними водами, перевіряли, яка буде реакція. Але ніяких сигналів тривоги не було. NEYMA зайшла в Ізмаїл під двома прапорами – українським на носі і російським на кормі. Тобто про те, що неприємності можливі, власники NEYMA знали – і намагалися зовні дезорієнтувати спостерігачів", – написав він.

Як його викрили?

За номером ІМО.

Що таке номер ІМО? Це – унікальний ідентифікатор судна. Його придумали і ввели в обіг у Міжнародній морській організації у 1987 році для підвищення безпеки, запобігання забрудненню навколишнього середовища і морського шахрайства.



Номер ІМО залишається пов'язаний з корпусом судна протягом усього часу його існування, незалежно від зміни назви, прапора або власника судна.

Як пояснили 24 каналу у Державній прикордонній службі, 24 липня прикордонники зафіксували в українських водах танкер NIKA SPIRIT під прапором Росїї. Перевірили номер ІМО, з’ясували, що це – вже відомий нам танкер NEYMA, який був використаний для перекриття Керченської протоки. Прикордонники повідомили про це у військову прокуратуру та СБУ, які ведуть справу по цьому судну. Супроводили перейменований танкер до порту. Коли прибули слідчі – надали їм силову підтримку мобільних підрозділів ДПС.

Зрештою, танкер затримали. Правоохоронці провели обшук на танкері з метою встановлення обставин злочину. Вони вилучили із судна документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці.

Затримання танкера NEYMA сталося за ініціативи українського президента Володимира Зеленського. Також це було його першою антиросійською операцією.

Усіх членів команди судна допитали. За даними ЗМІ, це – не ті люди, які були причетні до захоплення українських військових моряків восени 2018 року. Напередодні виходу з Керчі в Ізмаїл власник змінив не лише назву судна, а і весь екіпаж.

Танкер є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів 25 листопада, слідчі вже готують документи про його арешт. Зауважимо, що українська сторона переконує, що екіпаж танкера у складі 10 осіб затримали, а в Росії кажуть, що всіх цих моряків відпустили.

Як відреагувала Росія?

Швидко і бурхливо. Російські ЗМІ досить швидко почали передруковувати повідомлення СБУ, подаючи це як "першу провокацію Зеленського проти Росії" та як "помсту за захоплення українських військових кораблів".

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Офіційна реакція виглядає десь приблизно так само. У МЗС Росії заявляють, що про затримання СБУ російського танкера знають, однак поки чекають прояснення конкретних претензій.

МИД России: Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать — Телеканал Дождь (@tvrain) July 25, 2019

Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін стверджує, що дії СБУ виглядають як "піратські дії, які неминуче призведуть до загострення російсько-українських відносин". Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький вкотре заявив про "керченську провокацію" з боку України, а теперішні дії СБУ назвав її продовженням.

Водночас російські правоохоронні органи у Геленджику влаштували обшуки в офісі компанії "Фос шипінг менеджмент", якій належить затриманий танкер. Силовики з’ясовують причини відправлення в Україну цього судна.

Яка доля моряків російського танкера?

Служба безпеки України затримала та допитала 10 членів екіпажу танкера NEYMA, який блокував та допомагав брати у полон українські кораблі біля Керченської протоки. Та згодом, як правова держава, Україна дозволила морякам повернутися додому.

"Дотримуючись українських законів, не порушуючи прав та свобод російських моряків – останнім надано безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин", – повідомила Служба безпеки України на своїй сторінці у Facebook.

Україна є правовою державою, яка сумлінно дотримується норм Морського міжнародного права та рішень Міжнародного трибуналу ООН по морському праву,

– наголосили у СБУ.

Чому це важливо?

Тому що це – реальний доказ у справі про незаконне захоплення українських моряків у листопаді 2018 року. Тому що записи і бортові журнали допоможуть слідству у цій справі. Тому що вже почали з'являтись думки політологів про те, що це – усвідомлена жертва Кремля, яку він приносить, аби реалізувати обмін українських військовополонених моряків.

Дивіться відео про затримання російського танкера NEYMA: