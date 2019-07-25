Офіційно: Екіпаж затриманого в Україні танкера NEYMA відпустили

Служба безпеки України затримала та допитала 10 членів екіпажу танкера NEYMA, який блокував та допомагав брати у полон українські кораблі біля Керченської протоки. Та згодом, як правова держава, Україна дозволила морякам повернутися додому.

"Дотримуючись українських законів, не порушуючи прав та свобод російських моряків – останнім надано безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин", – повідомила Служба безпеки України на своїй сторінці у Facebook.

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"Україна є правовою державою, яка сумлінно дотримується норм Морського міжнародного права та рішень Міжнародного трибуналу ООН по морському праву", – наголосили у СБУ.

Раніше уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила, що усіх 10 членів екіпажу відпустили без пред'явлення обвинувачень.

Москалькова повідомила, що 10 членам екіпажу – російським громадянам – не було пред'явлено звинувачень. Їх зараз садять на автобус, який їде на територію Молдови, а звідти вони вилетять до Москви,

– розповіли в обмудсвумен РФ.

Згодом Москалькова запевнила, що російські моряки вже перетнули кордон України з Молдовою і готуються до вильоту в Росію.

Також інформацію про нібито звільнення російських моряків повідомляв представник компанії "Альтомар Шиппінг", якій належить затримане судно, пише російське видання "РИА Новости".

Компанія наразі з'ясовує усі обставини затримання танкера і обстановку на судні. Загалом на ньому могли перебувати від 11 до 16 моряків.

Посольство РФ в Києві підтвердило повідомлення про звільнення екіпажу та повернення в Росію.

"Екіпаж за рішенням судновласника вирушає додому, саме судно поки що залишається в Ізмаїлі" – розповіли дипломати.

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Водночас, українська волонтерка Антоніна Селіна наголосила, що екіпаж танкера затриманий, тому ніхто нікого не відпускає.

Екіпаж танкера Nika Spirit (блокував наші катери) затриманий. Ніхто додому не їде. Їх директор бреше зі зрозумілих причин,

– розповіла вона.

Чому СБУ затримала танкер NEYMA і як реагує РФ?СБУ затримала російський танкер NEYMA 24 липня у порту Ізмаїла. Цей танкер 25 листопада 2018 року за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі в районі Керченської протоки та допомагав захоплювати в полон українських 24 моряків. Слідчі з’ясували, що ім'я танкера змінили на NIKA SPIRIT, щоб приховати причетність до захоплення українських суден.



Українські силовики провели обшуки на танкері, вилучили з судна документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці. Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів, тому готується клопотання до суду про його арешт.



У МЗС Росії вже погрожують Україні наслідками через затримання СБУ танкера NEYMA. Представники країни-окупанта називають подію провокацією української сторони. За їх словами, затримання танкера нібито лише загострює російсько-українські відносини та не пришвидшить вирішення питання з українськими моряками.

Дивіться відео про затримання російського танкера NEYMA:

Як Росія захопила українські кораблі та моряків у районі Керченської протоки?

25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових у районі Керченської протоки. Того дня українські моряки планово прямували до порту Маріуполя. 3 їхні судна були обстріляні та захоплені росіянами (це кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу"), а 3 українських моряків зазнали поранень. У полон росіяни взяли всіх 24 українських моряків.

"Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Усіх полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення про те, що Росія повинна протягом місяця звільнити українських моряків та повернути Україні 3 захоплені кораблі. Але цього так і не сталося. Натомість Росія заявила, що готова передати Україні моряків (та кораблі), якщо Київ гарантуватиме їхнє кримінальне переслідування за російськими законами. МЗС України у своїй ноті відповіло відмовою.



Які кораблі РФ брали участь у нападі на українські біля Керченської протоки / інфографіка 24 каналу