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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Російські спецслужби обшукують офіс компанії, танкер якої затримали в Україні

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      В офісі компанії-власниці NEYMA встановлюють причини відправлення судна в Україну
      В офісі компанії-власниці NEYMA встановлюють причини відправлення судна в Україну / Facebook-сторінка ДПСУ

      Російські правоохоронні органи у Геленджику проводять обшуки в офісі компанії "Фос шипінг менеджмент". Саме їй належить танкер, який у четвер, 25 липня, в Україні був затриманий СБУ.

      Про те, що правоохоронці прибули в офіс компанії розповів її представник виданню "ТАСС".

      Важливо: Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини

      Крім того, інформацію про проведення обшуків повідомило і джерело видання у силових струткурах Краснодарського краю. За його словами, силовики встановлюють причини відправлення в Україну судна, яке брало участь у захопленні українських кораблів в Керченській протоці.

      Російські кораблі, які брали участь у захопленні українських моряків / інфографіка 24 каналу
      Кораблі, які брали участь у захопленні українських моряків в Азовському морі / інфографіка 24 каналу

      Чому СБУ затримала танкер NEYMA і як реагує РФ?СБУ затримала російський танкер NEYMA 24 липня у порту Ізмаїла. Цей танкер 25 листопада 2018 року за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі в районі Керченської протоки та допомагав захоплювати в полон українських 24 моряків. Слідчі з’ясували, що ім'я танкера змінили на NIKA SPIRIT, щоб приховати причетність до захоплення українських суден.

      Українські силовики провели обшуки на танкері, вилучили з судна документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці. Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів, тому готується клопотання до суду про його арешт.

      У МЗС Росії вже погрожують Україні наслідками через затримання СБУ танкера NEYMA. Представники країни-окупанта називають подію провокацією української сторони. За їх словами, затримання танкера нібито лише загострює російсько-українські відносини та не пришвидшить вирішення питання з українськими моряками.

      Що відомо про затримання СБУ російського танкера NEYMA: дивіться відео

       

       

      blog_ava
      Затримання судна NEYMA: з'явилась реакція ООН
      25 липня
      20239
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі СБУ Танкер NEYMA Служба безпеки України
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