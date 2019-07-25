СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував українські кораблі в Керченській протоці

СБУ затримала російський танкер NEYMA. Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці. Силовики СБУ вже проводять обшуки на танкері та перевіряють усі документи.

Служба безпеки України повідомляє, що прикордонні війська ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських катерів під час проходу через Керченську протоку 25 листопада. Для цього росіяни використали танкер NEYMA.

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Танкер було затримано 24 липня в порту Ізмаїл. Слідчі встановили, що ім'я танкеру змінили на NIKA SPIRIT, щоб приховати причетність до захоплення українських катерів.

Наразі правоохоронці проводять обшук на танкері з метою встановлення обставин злочину. Вони вилучають з судна документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці.

Усіх членів команди судна допитали. Танкер є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів 25 листопада, слідчі вже готують документи про його арешт.

Військова прокуратура заочно повідомила про підозру 15 російським високопосадовцям, зокрема контр-адміралу, двом віце-адміралам та генерал-полковнику.

Затримання танкера / Фото Анатолія Матіоса

Дивіться відео, як СБУ затримала російський танкер NEYMA:

Як Росія захопила українських моряків та кораблі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



"Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Усіх полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.



Військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу