СБУ затримала танкер NEYMA, що блокував українські військові кораблі: наказ віддав Зеленський

Затримання танкера NEYMA сталося за ініціативи українського президента Володимира Зеленського. Також це було його першою антиросійською операцією.

Як розповів журналіст Юрій Бутусов, NEYMA під двома прапорами (український – на носі та російський – на кормі) зайшов у порт Ізмаїла на Одещині уночі з 24 проти 25 липня. Щоправда він вже отримав нову назву NIKA SPIRIT. Те, що NEYMA та NIKA SPIRIT – одне судно випливає з даних міжнародної системи EQUASIS, оскільки вони мають один і той самий ідентифікаційний код ІМО – 8895528.

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Переходив з Керчі до Ізмаїлу NEYMA упродовж трьох діб. Відомо, що протягом тривалого часу танкер перебував біля територіальних вод України, однак у них не заходив. За словами Бутусова, цілком ймовірно, що російські спецслужби так очікували на силове захоплення судна поза територіальними водами та перевіряли, якою буде реакція. Але жодних сигналів тривоги не було. Про можливі неприємності власники NEYMA знали, принаймні через те, що судно йшло під українським і російським прапорами, але, тим не менше, зовні намагалися дезорієнтувати спостерігачів.

Більш того, 24 липня російська влада затримали в порту Єйська українське судно "Лізорі" та 14 моряків за звинуваченням в незадовільному технічному стані та у затримці виплати зарплати. Не виключено, що росіяни, таким чином, показали, що є готовими затримувати під будь-яким приводом будь-які українські судна, якщо NEYMA під час заходу до Ізмаїла буде затримано,

– додає Бутусов.

Зрештою NEYMA все ж зайшов до порту Ізмаїла, щоправда зробив це з причини нібито ремонту. Прийняв корабель судноремонтний завод, що належить Анатолію Урбанському. Останній наразі очолює Одеську облраду. Також за результатами позачергових парламентських виборів він проходить до Верховної Ради за 143 виборчим округом. Бутусов вважає такий крок простим приводом, оскільки власник танкеру Народицький міг відремонтувати танкер і на своєму заводі в Керчі.

NEYMA прийшов у Ізмаїл без вантажу. Вірогідною є версія, що таким чином росіяни та "Ювас-транс" (компанія, якій належить танкер) перевіряли, чи можна після зміни влади налагодити канал поставок контрабанди з Криму до України та реакцію українських спецслужб.

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Але поки танкер йшов у Ізмаїл, військова прокуратура, департамент контррозвідки СБУ та управління СБУ в Одеській області отримали оперативну інформацію та підготували затримання танкеру NEYMA. Заслуговує на увагу те, що про операцію мало інформацію щонайменше 20 осіб. Рішення про затримання судна ухвалив особисто президент Володимир Зеленський напередодні, 24 липня. Ухвалити рішення було непросто, оскільки було очевидним, що арешт призведе до дій у відповідь з боку Кремля,

– зауважив Бутусов.

Водночас представник ЗМІ зазначив, що для президента Зеленського операція із затримання NEYMA стала на найвищій посаді першою, що стосується захисту інтересів України та викличе злість і роздратування з боку Кремля.

Інформація про затримання танкера NEYMA з’явилася 25 липня. Відомо, що це судно брало участь у блокуванні Керченської протоки після того, як Росія здійснила збройну атаку на українські кораблі на Азові. Таким чином, українські військові кораблі не змогли потрапити до зони нападу.

25 листопада 2018 року російські прикордонники спершу протаранили буксир українських військових, потім обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків і опісля захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". Також росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден.



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Також стало відомим, що, окрім самого танкеру, СБУ затримала ще 10 членів його екіпажу. У Росії заявили, що вони усе з’ясовують і перевіряють. Водночас країна-агресор пригрозила незворотними наслідками, якщо підтвердить захоплення росіян в заручники та це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права.

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Згодом російські ЗМІ сповістили, Україна відпустила екіпаж танкеру NEYMA, оскільки вони не були присутніми під час захоплення українських кораблів. Водночас СБУ взяла з російських моряків зобов'язання з'являтися на допити за викликом слідчого. Екіпаж NEYMA наразі повертається до Росії.

Що відомо про затримання СБУ російського танкера NEYMA: дивіться відео