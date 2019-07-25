СБУ затримала 10 членів екіпажу російського танкера NEYMA

Військова прокуратура і Служба безпеки України затримали 10 членів екіпажу російського танкера NEYMA, який блокував українські катери в Керченській протоці та сприяв захопленню моряків.

Усіх затриманих вже допитали, однак усі ці російські моряки не мали стосунку до захоплення українських кораблів, повідомляє журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

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Так, у ніч із 24 на 25 липня в Ізмаїл під прапором Росії зайшов танкер NIKA SPIRIT. Однак насправді нова лише назва, ідентифікаційний код судна той самий: ІМО – 8895528. Це підтверджує міжнародна система EQUASIS. Екіпаж судна теж змінили – наразі даних про їхню причетність до агресії Росії поблизу Керченської протоки немає.

Перехід з Керчі в Ізмаїл танкер здійснював довго – протягом трьох діб. Тривалий час танкер перебував поблизу територіальних вод України. Цілком ймовірно, російські спецслужби очікували силового захоплення судна поза територіальними водами, перевіряли, яка буде реакція,

– пояснив журналіст.

Танкер NEYMA мав ще й український прапор – таким чином хотіли дезорієнтувати наглядачів. Бутусов також зазначив, що рішення про затримання схвалив президент Володимир Зеленський напередодні, 24 липня.

"Рішення приймалося непросто, оскільки було очевидно, що арешт призведе до дій у Росії", – додав він.

Водночас російські ЗМІ пишуть, що СБУ затримала на російському танкері "приблизно 15 членів екіпажу".

Як на затримання танкера реагує Росія?

У Москві з реакцією не забарились. У російському МЗС погрожують Україні наслідками. Там наразі наголошують, що "з'ясовують обставини для прийняття адекватних рішень". Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький вже встиг назвати дії СБУ "провокацією".

Перший заступник голови комітету Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров стверджує, що дії СБУ – це "підкладена свиня" від старої влади, яка "може ускладнити процес переговорів зі звільнення українських моряків".

Дивіться відео, як СБУ затримала російський танкер NEYMA:

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Як Росія захопила українських моряків та кораблі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



"Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Усіх полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.



Військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу