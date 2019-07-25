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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Що відомо про російський танкер NEYMA, який затримала СБУ

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      Танкер NEYMA, який затримала СБУ
      Танкер NEYMA, який затримала СБУ / Владимир Владиславлев

      Російський танкер NEYMA був одним із тих, хто брав участь у перекритті Керченської протоки. Це дало змогу країні-агресору заблокувати проходження кораблів Військово-морських сил України в Азовському морі. Сталися ці події після того, як РФ атакувала українські судна поблизу Керченської протоки.

      Як танкер NEYMA блокував українські військові кораблі 

      Раніше у ФСБ Росії зазначали, що NEYMA сів на мілину у Керченській протоці. Внаслідок таких його дій українські кораблі не могли дістатися до порту Бердянська. Згодом журналісти з’ясували, що судно все ж пропустило для проходу три російські кораблі.

      Важливо! Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини

      У ВМС України зрозуміли, що росіяни навмисне блокують український флот, відтак вирішили повернути свої кораблі до пункту базування в Одесі. Водночас відомо, що на танкері NEYMA вже декілька років вимкнено систему міжнародної ідентифікації суден AIS.

      Танкер NEYMA, Керченська протока, конфлікт на Азові, Росія, Україна
      Танкер NEYMA блокує прохід українських кораблів у Керченській протоці  

      Після блокування NEYMA зайшов у Керченський судноремонтний завод. Відтоді проблемне судно, яке перебувало під заставою банку внаслідок банкрутства та ліквідації компанії "Волго-Донское Судовое Агенство", стояло в Керчі. До мемонту блокування NEYMA також стояв на території Керченського судноремонтного заводу.  

      Окрім танкеру NEYMA, участь у блокуванні Керченської протоки брали також танкери "Быстрый", "Эльтиген", "Гандвик".

      Які події передували блокуванню Керченської протооки?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових біля Керченської протоки на межі Чорного та Азовського морів. Згодом росіяни ще обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".

      Зрештою росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

      Кому належить танкер NEYMA  

      Танкер NEYMA з 2013 року належить компанії "Ювас-транс". У поле зору центру "Миротворець" вона потрапила ще у січні 2017 року, коли за її посередництва у закритий порт Керчі зайшов танкер "ALTERA 1", який займався вивозом скрапленого газу з окупованого півострова. Також компанію було залучено у контрабандну газову схему щодо постачання скрапленого газу до Сирії.

      На думку експертів, якби компанії, що входять до "Ювас-транс" (вони охоплюють майже всі види портових, судноплавних, судноремонтних послуг), не працювали в Керчі, тоді порт можна було б закривати. Саме буксири цієї компанії заводять до порту судна-порушники та виводять їх з нього. Також вони забезпечують діяльність практично неконтрольованої перевалки, оскільки доправляють на судна-порушники ще й людей. До власності компанії ще входить Керченський судноремонтний завод, де перебував танкер NEYMA.  

      Зверніть уввагу! Затримання танкера NEYMA: з'явилось відео

      Наприкінці березня 2019 року Україна терміном на 3 роки проти компанії "Ювас-транс" запровадила спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи – зокрема, заблоковано активи підприємства, обмежено торгівельні операції, вжито заходи для запобігання виведенню, заборони участі у приватизації та оренди державного майна тощо. 

      У Росії переконують, що танкер NEYMA належить компанії з Геленджика Altomar Shipping, яка наразі немає договору з Російською профспілкою моряків. За даними організації, Altomar Shipping належить лише один танкер NEYMA. 

      Що відомо про засновників компанії "Ювас-транс" 

      Засновниками компанії "Ювас-транс" є Анатолій Народицький і його син Ярослав. Вони є відомим у Керчі бізнесменами. Перед окупацією підприємці встигли приватизувати Керченський судноремонтний завод, який має велику територію, будівлі, власні причали та суда. Крім того, Ярослав Народицький допомагав окупаційній владі Криму в організації незаконного судноплавства в закритому Україною порту Керч.

      Російський паспорт Ярослав Народицький отримав 28 березня 2014 року, а його батько Анатолій трохи раніше – 25 березня. Також батько і син нещодавно придабали нерухомість у Чехії. Обидвох занесено до бази "Миротворця". 

      Що відомо про Ярослава та Анатолія Навроцьких 

      На затримання танкера NEYMA вже відреагували в Росії та України. За словами колишнього представника президента в Криму Бориса Бабіна, це успішна спецоперація українських силових структур. Натомість у Росії погрожують наслідками. Крім того, стало відомим, що, окрім самого танкеру, СБУ затримала ще 10 членів його екіпажу.

      Дивіться відео, як СБУ затримала російський танкер NEYMA:

      Російські кораблі, які брали участь у захопленні українських моряків / інфографіка 24 каналу
      Російські кораблі, які брали участь у захопленні українських моряків / інфографіка 24 каналу

       

       

      blog_ava
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      25 липня
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      Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Танкер NEYMA Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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