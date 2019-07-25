Непоганий улов, – українці про затримання СБУ російського танкера NEYMA

СБУ затримала в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, який у листопаді 2018 року блокував у Керченській протоці українські військові кораблі та допомагав захоплювати у полон 24 моряків. Українці вітають таку спецоперацію.

Колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін зауважив, що це успішна спецоперація українських силових структур.

Важливо: Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини

Вітаю СБУ та військову прокуратуру з новим непоганим уловом на Дунаї. "Порада" судновласникам РФ – якщо зріжеш літери ІМО номеру та закриєш їх дошкою – це назву судна не міняє,

– написав Бабін.

Водночас, український журналіст у Москві Роман Цимбалюк відзначив, що тепер варто чекати на бурхливу реакцію Росії, звинувачення тощо.

"Все як говорив Путін: це провокація Порошенка перед виборами. Тільки ось голосування завершилося, а ситуація не змінилася. Україна пам'ятає все. З такою політикою команді Володимира Зеленського потрібно побільше ракет закуповувати і швидше. "Нептун" нам всім на допомогу", – сказав Цимбалюк.

Журналіст також відзначив роботу команди новообраного президента Зеленського.

Волонтер Семен Кабакаєв відзначив, що затримання російського танкера є своєрідною відповіддю Росії на незаконне захоплення українських суден і моряків у Керченській протоці.

Зуб за зуб. взагалі СБУ щодо РФ молодці останнім часом! То в полон захоплять свідків, то танкер заберуть! Молодці, є чим пишатись!,

– наголосив Кабакаєв.

Що відомо про затримання танкера NEYMA?

Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA в порту Ізмаїла 25 липня.

Він зайшов в український порт під зміненою назвою – NIKA SPIRIT. Росіяни вдалися до такого кроку, аби приховати причетність до захоплення українських катерів біля Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Зоокрема, його, за даними СБУ, використовували "для перекриття Керченської протоки".

Наразі силовики проводять обшуки на танкері, вилучають з судна документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці.

Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів, тому готується клопотання до суду про його арешт.

Як Росія захопила українських моряків та кораблі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



"Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Усіх полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.



Українські моряки в полоні РФ / інфографіка 24 каналу

Дивіться відео, як СБУ затримала російський танкер NEYMA:



Російські кораблі, які брали участь у захопленні українських моряків / інфографіка 24 каналу