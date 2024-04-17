Про це повідомив високопосадовець ЄС "офф рекорд", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Як передає високопоставлений дипломат, окремих рішень під час саміту не очікується. Але, союзники проведуть двосторонні засідання на полях саміту, що пришвидшить надання допомоги у майбутньому.

Ми наполягаємо на системі протиповітряної оборони, і ви можете очікувати, що це буде обговорюватися або принаймні в кулуарах, або в залі. Це крок на шляху до ефективного надання допомоги,

— сказав дипломат.

У своєму запрошенні президент Європейської Ради Шарль Мішель також закликав союзників посилити військову допомогу Україні, зокрема й системи ППО.

"Ми обговоримо постійні напади Росії на українських цивільних і критично важливих об'єктів інфраструктури, в тому числі в енергетичному секторі", — написав Шарль Мішель в листі-запрошенні.

Україні потрібні системи ППО