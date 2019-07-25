Прикордонники розповіли, як викрили зміну назви російського танкера NEYMA

Танкер NEYMA під російським прапором зайшов у порт Ізмаїлу 24 липня під іншою назвою – NIKA SPIRIT. Проте, українські прикордонники детально перевірили судно і виявили цю хитрість росіян. Після цього, їх передали СБУ.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі жураналістам 24 каналу.

Цікаво: Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини

24 липня прикордонники зафіксували захід танкера під прапором РФ із назвою NIKA SPIRIT. Коли ми перевірили це судно більш детально, з’ясувалось, що раніше це було судно NEYMA. Ми повідомили про це у прокуратуру і СБУ, адже саме вони ведуть справу по цьому судну,

– розповів Демченко.

Після цього, прикордонники супроводили російський танкер до порту. А після прибуття слідчих надали їм силову підтримку мобільних підрозділів ДПСУ.

Згодом у Держприкордонслужбі додали, що російське судно зайшло в Україну за номером ІМО – 8895528. Згідно з даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS, воно ідентифікується як танкер "NEYMA". Росіяни вирішили змінити назву судна, аби приховати причетність до захоплення українських катерів біля Керченської протоки 25 листопада 2018 року.

Що відомо про затримання танкера NEYMA і як реагує РФ?

Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA в порту Ізмаїла 25 липня. За даними СБУ, саме його використовували "для перекриття Керченської протоки" і захоплення українських кораблів і моряків у полон 25 листопада 2018 року.

Українські силовики провели обшуки на танкері, вилучили з судна документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці. Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів, тому готується клопотання до суду про його арешт.

Також затримано 10 членів екіпажу танкер NEYMA. Їх вже допитали. Однак, усі ці російські моряки не мали стосунку до захоплення українських кораблів.

У МЗС Росії вже погрожують Україні наслідками через затримання СБУ танкера NEYMA. Представники країни-окупанта називають подію провокацією української сторони. За їх словами, затримання танкера нібито лише загострює російсько-українські відносини та не пришвидшить вирішення питання з українськими моряками.

Дивіться відео, як СБУ затримала російський танкер NEYMA:

Як Росія захопила українських моряків та кораблі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



"Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Усіх полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.



Російські кораблі, які брали участь у захопленні українських моряків / інфографіка 24 каналу