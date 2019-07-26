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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Моряки із затриманого танкера NEYMA вже прибули в Москву

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      Моряки із затриманого в Україні танкера повернулися в Росію
      Моряки із затриманого в Україні танкера повернулися в Росію / Фото з Facebook ДПСУ

      Члени екіпажу російського танкера NEYMA, який Служба безпеки України затримала у порту Ізмаїла, зранку 26 липня прибули до Москви.

      Російські моряки прилетіли до аеропорту Домодєдово рейсом авіакомпанії S7 із молдовського Кишинева, пише "Интерфакс". Наразі вони повертаються рейсом додому, до Краснодара.

      Важливо: Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини

      Капітан судна Ілля Дроб’язко заявив журналістам а аеропорту, що не має наміру давати показання українському суду, оскільки не є свідком у "Керченській справі". Він додав, що члени екіпажу "не порушували ні українських, ні російських законів".

      Перед заходом в порт всі формальності були дотримані – ми оформили разовий перехід. У цей же день ми пришвартувалися у судноремонтному заводі в порту Ізмаїл, а на ранок прийшли люди, які представилися працівниками військової прокуратури Одеси і почали проводити слідчі заходи,
      – розповів Дроб’язко.

      За його словами, екіпаж не планував конфліктувати з українськими силовиками. Тим не менш, капітан танкера переконаний, що СБУ нібито не мала права підніматися на борт без представника російського консульства.

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      Дроб’язко відзначив, що представники прокуратури України роз’яснили екіпажу їх права і обов’язки з урахуванням українського законодавства.

      Все було мирно, дозволяли зв’язуватися з рідними,
      – додав він.

      Капітан судна також розповів, що вони працюють за контрактом "на перегін для постановки судна на ремонт" і не мають жодного відношення до подій біля Керченської протоки 25 листопада 2018 року.

      Чому Україна затримала російський танкер NEYMA?

      25 липня 2019 року Служба безпеки України затримала російський танкер NEYMA у порту Ізмаїла. Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

      Українські силовики обшукали танкер, вилучили документи, бортові журнали та записи радіоперемовин, здійснених під час подій у Керченській протоці. Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів. Готується клопотання до суду про його арешт.

      У МЗС Росії погрожують Україні наслідками і називають подію провокацією. Мовляв, затримання танкера лише загострює російсько-українські відносини та не пришвидшить розв'язання питання з українськими полоненими моряками.

      Служба безпеки України затримала та допитала 10 членів екіпажу танкера NEYMA. Згодом, як правова держава, Україна дозволила морякам повернутися додому.

      судна, які брали участь у захопленні українських моряків біля Кримського мосту
      Російські судна, які допомагали захоплювати українських моряків на Азові / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Законодавство Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі Москва СБУ Танкер NEYMA
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