Моряки із затриманого танкера NEYMA вже прибули в Москву

Члени екіпажу російського танкера NEYMA, який Служба безпеки України затримала у порту Ізмаїла, зранку 26 липня прибули до Москви.

Російські моряки прилетіли до аеропорту Домодєдово рейсом авіакомпанії S7 із молдовського Кишинева, пише "Интерфакс". Наразі вони повертаються рейсом додому, до Краснодара.

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Капітан судна Ілля Дроб’язко заявив журналістам а аеропорту, що не має наміру давати показання українському суду, оскільки не є свідком у "Керченській справі". Він додав, що члени екіпажу "не порушували ні українських, ні російських законів".

Перед заходом в порт всі формальності були дотримані – ми оформили разовий перехід. У цей же день ми пришвартувалися у судноремонтному заводі в порту Ізмаїл, а на ранок прийшли люди, які представилися працівниками військової прокуратури Одеси і почали проводити слідчі заходи,

– розповів Дроб’язко.

За його словами, екіпаж не планував конфліктувати з українськими силовиками. Тим не менш, капітан танкера переконаний, що СБУ нібито не мала права підніматися на борт без представника російського консульства.

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Дроб’язко відзначив, що представники прокуратури України роз’яснили екіпажу їх права і обов’язки з урахуванням українського законодавства.

Все було мирно, дозволяли зв’язуватися з рідними,

– додав він.

Капітан судна також розповів, що вони працюють за контрактом "на перегін для постановки судна на ремонт" і не мають жодного відношення до подій біля Керченської протоки 25 листопада 2018 року.

Чому Україна затримала російський танкер NEYMA?

25 липня 2019 року Служба безпеки України затримала російський танкер NEYMA у порту Ізмаїла. Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Українські силовики обшукали танкер, вилучили документи, бортові журнали та записи радіоперемовин, здійснених під час подій у Керченській протоці. Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів. Готується клопотання до суду про його арешт.

У МЗС Росії погрожують Україні наслідками і називають подію провокацією. Мовляв, затримання танкера лише загострює російсько-українські відносини та не пришвидшить розв'язання питання з українськими полоненими моряками.

Служба безпеки України затримала та допитала 10 членів екіпажу танкера NEYMA. Згодом, як правова держава, Україна дозволила морякам повернутися додому.



Російські судна, які допомагали захоплювати українських моряків на Азові / інфографіка 24 каналу