Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA

Історія морських конфліктів між Україною та Росією бере свій початок ще з 2003 року. Тоді росіяни вперше за часи незалежності намагалися привласнити шматок українських територій. Втім після початку збройної агресії Росії проти України у 2014-му морські конфлікти між державами вже ледь не стали звичним явищем.

Журналісти 24 каналу підібрали головні російсько-українські конфлікти на морі.

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Конфлікт довкола острова Тузла

29 вересня 2003 року росіяни почали насипати греблю від станції Тамань у напрямку острова Тузла. У такий спосіб вони хотіли з'єднати острів з російським берегом.



Острів Тузла та гребля, споруджена росіянами

Українська влада наполягала на тому, що острів Тузла належить саме Україні, оскільки увійшов до її складу разом з Автономною республікою Крим після розпаду Радянського Союзу. Натомість росіяни твердили, що Тузла – ніякий не острів, а коса, тому й повинна відійти Російській Федерації.

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На той момент події довкола острова Тузла стали найбільшою кризою в українсько-російських відносинах. Українська влада розцінила зазіхання росіян як пряму загрозу територіальній цілісності України, а на острів було стягнуто додаткові сили.

Тогочасний президент України Леонід Кучма перервав свій візит до Латинської Америки і відправився на Тузлу. Коли від дамби, яку будували росіяни, до Тузли залишалось якихось 100 метрів, Кучма провів прямі переговори з Володимиром Путіним. 23 жовтня 2003 року будівництво дамби зупинили. У листопаді того ж року прем'єри обох країн домовились про остаточне припинення зведення споруди.



Леонід Кучма на острові Тузла у жовтні 2003 року

Згодом російські провокації довкола Тузли назвали "репетицією" анексії Криму.

Захоплення Росією Криму

Анексія Автономної Республіки Крим стала переломним моментом в українсько-російських відносинах і першою частиною збройного конфлікту між державами. 20 лютого 2014 року російські війська без розпізнавальних знаків вторглись на територію українського півострова і почали одна за одною захоплювати військові частини та державні установи.



Російські військові без розпізнавальних знаків під час окупації Криму

Лише через півтори тижні після вторгнення російська влада спробувала "легалізувати" військову інтервенцію на територію України. Так, 1 березня 2014 року російський президент Путін звернувся до Ради Федерації з пропозицією ввести війська до Криму. Обидві палати російського парламенту підтримали звернення.

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Зважаючи на тоді ще не сформовану нову українську владу, росіяни поспішили з організацією так званого "референдуму" про від'єднання Криму від України. Спочатку його проведення було заплановане на 25 травня 2014 року, згодом його перенесли на 30 березня, а потім – провели 16 березня.



Значна кількість мешканців Криму, зокрема більшість кримських татар не підтримали ідею проведення "референдуму"

18 березня російська влада підписала договір про приєднання Криму до складу Росії.

Ні Україна, ні цивілізовані країни світу досі не визнають анексії Росією Криму та проведеного там "референдуму". У той же час ця подія поклала початок більшості нових морських конфліктів між Росією та Україною.

Конфлікти довкола анексованих вишок у Чорному морі

Разом з анексією Криму Росія захопила газові платформи, які здійснюють видобуток у Чорному морі поблизу Одеської області. Їх незаконна анексія призвела одразу до декількох конфліктів. Зокрема, за словами міністра оборони Степана Полторака, саме з них зимою 2017 року обстріляли український транспортний літак Ан-26.



Газова вишка у Чорному морі

Вишки перебувають у виключній економічній зоні України і не мають жодного стосунку до Криму. Тим не менш, росіяни не полінувались захопити і їх. Нині їх захищають бойові кораблі Чорноморського флоту Росії. Вони не дозволяють наближатись до вишок кораблям ДПСУ.

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Один з таких інцидентів трапився у 2016 році. Тоді російський бойовий катер змусив відійти від платформи український прикордонний корабель. А після спроби українських прикордонників провести фотозйомку вишок, до їх охорони добавились кораблі ФСБ Росії.

Захоплення у Керченській протоці українських моряків

Ще один "гарячий" момент у російсько-українських взаєминах відбувся 25 листопада 2018 року. Тоді українські кораблі, які здійснювали перехід з Чорного в Азовське море зазнали атаки з боку сил ВМФ Росії. Буксир "Яни Капу" був протаранений, а артилерійські катери супроводу обстріляні за межами 12-мильної виняткової зони.



Момент захоплення українських кораблів у Керченській протоці

Внаслідок чергового прояву агресії з боку Росії були захоплені у полон 24 українські військові моряки. Крім того, українська влада ухвалила рішення про введення воєнного стану у 10 областях України.



Список українських моряків, яких захопила Росія

Росіяни звинувачують українських моряків у "незаконному перетині державного кордону Росії". У цей же час, як і у всіх попередніх випадках, цивілізовані країни світу виступили на захист України з вимогою звільнити військовополонених та повернути захоплені кораблі.

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25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити захоплені судна та усіх членів екіпажу. Втім російська влада досі не спромоглася повернути військовополонених до України.

Затримання російського танкера NEYMA

25 липня 2019 року Служба безпеки України затримала російський танкер NEYMA у порту Ізмаїла. Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці. Слідчі з’ясували, що ім'я танкера змінили на NIKA SPIRIT, щоб приховати причетність до захоплення українських суден.



Танкер NEYMA, який затримала СБУ

Українські силовики провели обшуки на танкері, вилучили з судна документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці. Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів, тому готується клопотання до суду про його арешт.

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У МЗС Росії вже погрожують Україні наслідками через затримання СБУ танкера NEYMA. Представники країни-окупанта називають подію провокацією української сторони. За їх словами, затримання танкера нібито лише загострює російсько-українські відносини та не пришвидшить вирішення питання з українськими моряками.

Служба безпеки України затримала та допитала 10 членів екіпажу танкера NEYMA, який блокував та допомагав брати у полон українські кораблі біля Керченської протоки. Та згодом, як правова держава, Україна дозволила морякам повернутися додому. Сподіваємось, у відповідь на звільнення російських моряків, Росія звільнить усіх українських політв'язнів та військовополонених.



Російські кораблі, які брали участь в агресії у Керченській протоці

Захоплення танкера NEYMA: дивіться відео