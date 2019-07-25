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      "Зупинити зникнення людей у Криму": мітинг під російським посольством

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      Мітинг під російським посольством
      Мітинг під російським посольством / censor.net.ua

      У Києві під посольством Росії небайдужі зібралися на акцію протесту, що присвячена жертвам насильницьких зникнень в окупованому Криму.

      Як сказала кореспондентка у прямому ефірі 24 каналу, активісти руху "Крим SOS" влаштували під будівлею посольства РФ невеликий перформанс. 

      Читайте також: Окупаційна влада не впустила місію ООН до анексованого Криму: обурливі деталі

      Учасники акції виривали аркуші з календаря, показуючи у такий спосіб, що окупаційна влада в Криму буквально вириває сторінки з життя затриманих та зниклих безвісти. Активісти говорять про 15 людей, що з 2014 року зникли у Криму.

      Дивлячись на посольство зараз, мені здається, що там взагалі нікого немає. І це доволі символічно, бо коли ми стукаємо у двері, то вони залишаються закритими не лише для нас, але й для родин тих, хто зник у Криму,
      – наголосила учасниця руху "Крим SOS" Анастасія.

      Загалом такі акції під посольством РФ відбуваються кожен місяць. Активісти намагаються нагадати суспільству про зниклих людей, яких не можуть знайти вже понад п'ять років. 

      Дивіться відео: що відбувається під посольством Росії у Києві

      Окупаційна влада у криму безпідставно затримує активістів

      blog_ava
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      25 липня
      20317
      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Протести Кримські татари Активісти
      Джерело: 24 канал
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