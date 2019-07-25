"Зупинити зникнення людей у Криму": мітинг під російським посольством

У Києві під посольством Росії небайдужі зібралися на акцію протесту, що присвячена жертвам насильницьких зникнень в окупованому Криму.

Як сказала кореспондентка у прямому ефірі 24 каналу, активісти руху "Крим SOS" влаштували під будівлею посольства РФ невеликий перформанс.

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Учасники акції виривали аркуші з календаря, показуючи у такий спосіб, що окупаційна влада в Криму буквально вириває сторінки з життя затриманих та зниклих безвісти. Активісти говорять про 15 людей, що з 2014 року зникли у Криму.

Дивлячись на посольство зараз, мені здається, що там взагалі нікого немає. І це доволі символічно, бо коли ми стукаємо у двері, то вони залишаються закритими не лише для нас, але й для родин тих, хто зник у Криму,

– наголосила учасниця руху "Крим SOS" Анастасія.

Загалом такі акції під посольством РФ відбуваються кожен місяць. Активісти намагаються нагадати суспільству про зниклих людей, яких не можуть знайти вже понад п'ять років.

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