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      Україна хоче розширити санкції проти Росії: хто потрапив у список

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      Кабмін пропонує РНБО розширити санкції проти Росії
      Кабмін пропонує РНБО розширити санкції проти Росії / Ілюстративне фото

      Кабінет міністрів України пропонує РНБО розширити санкції проти Росії. Вони стосуватимуться юридичних осіб, які причетні до будівництва газопроводу "Краснодарський край – Крим", та незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах.

      Таке рішення схвалили на засіданні Кабінету Міністрів, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

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      Загалом у санкційний список потрапили 18 юридичних осіб, зареєстрованих на території РФ, і ще 6 – з окупованого Криму.

      Також до списку потрапили підприємства, зареєстровані в РФ, Китаї, Туреччині та Боснії і Герцеговині. Вони постачали матеріали, обладнання та надавали послуги підприємству оборонно-промислового комплексу Росії "Завод Фіолент", що функціонує на території тимчасово окупованого Криму.

      В уряді відзначають, що ці підприємства своєю діяльністю сприяють легітимізації незаконної анексії півострова та порушують українське законодавство.

      Введення санкцій проти юридичних осіб з цього списку створить правові підстави для його розширення.

      Які санкції Україна вже вводила проти Росії? П'ятий президент України Петро Порошенко 20 березня ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії. Обмеження застосовані до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ. Під санкції потрапили росіяни, які причетні до захоплення українських моряків та суден поблизу Керченської протоки, а також ті, хто були залучені до будівництва Керченського мосту, проведення псевдовиборів на окупованих територіях тощо.

      Окрім того, 15 травня Кабінет міністрів вжив дзеркальні заходи у відповідь на введення санкцій проти України з боку Росії. Тоді, уряд збільшив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну та запровадив спеціальні мита на всі російські товари, окрім вугілля та скрапленого газу. 

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Кабінет Міністрів України Санкції Новини Криму РНБО
      Джерело: 24 канал
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