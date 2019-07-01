Секретар РНБО Данилюк озвучив свою позицію щодо візового режиму з Росією

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк виступив проти запровадження візового режиму з Росією. Проте, українські санкції проти Кремля мають неодмінно продовжуватися.

Новий секретар РНБО в інтерв'ю "LB" заявив що наразі немає необхідності для введенння візового режиму з країною-агресором Росією.

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Я не бачу зараз такої необхідності. Що це дасть? Якщо буде політичне рішення – будемо його аналізувати, що дасть практичне його застосування,

– сказав Данилюк.

Водночас чиновник наголосив, що Україна має продовжувати запроваджувати санкції проти Росії та переглянути списків тих, проти кого вони були введені.

"Якщо ми хочемо, щоб Європа і США продовжували свої санкції, ми зобов’язані робити це самі. Тим більше, що у нас є розбіжності в прізвищах, як, наприклад, по Ротенбергу. Проти одного з найближчих людей Путіна, який будував Кримський міст, ввели санкції всі, крім нас. Ми вдали, що букву "р" не виговорюємо", – додав секретар РНБО.

Хто пропонував запровадити візовий режим з РФ?З 1 січня 2018 року Україна ввела біометричний контроль для іноземців. Зокрема, відбитки пальців під час в'їзду на територію нашої держави повинні здавати громадяни 71 країни, зокрема й Росії.



Згодом глава МЗС України Павло Клімкін заговорив про можливість введення біометричних віз для громадян Росії у майбутньому. Проте це серйозне питання і втілити його буде не так вже й просто. Водночас, дипломат додав, що візовий режив обов'язково має бути лише біометричним, бо звичайним не матиме жодної ефективності.