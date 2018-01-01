З 1 січня почав діяти біометричний контроль з Росією
Відсьогодні на українському кордоні починає діяти біометричний режим. Громадяни 71 країни, в першу чергу Росії, – тепер зобов’язані здавати відбитки пальців при в’їзді до нашої держави та повідомляти про мету подорожі.
Водночас у Держприкордонслужбі повідомили, що на пунктах пропуску у зоні АТО біометричної перевірки не буде.
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Росіян, які їдуть до України через непідконтрольні території, просто не пускатимуть.
Біометричний контроль запустили в тестовому режимі ще наприкінці грудня.
Проїхало понад 2 тисяч іноземців, які здали відбитки пальців. З них близько 500 – це громадяни Російської Федерації. Якихось конфліктних ситуацій не виникало. Загалом, система продемонструвала, що вона працює ефективно,
– зазначив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.