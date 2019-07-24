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      Окупанти розграбували майно собору ПЦУ в Сімферополі, – архієпископ Климент

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      В окупованому Сімферополі пограбували собор ПЦУ, – архієпископ Климент
      В окупованому Сімферополі пограбували собор ПЦУ, – архієпископ Климент / radiosvoboda.org

      Окупаційна влада Криму забрала у свою власність майно кафедрального собору рівноапостольних Володимира і Ольги ПЦУ в Сімферополі. Згодом було ухвалене рішення про початок "ремонту" приміщень собору, а в середу, 24 липня, стало відомо, що все майно собору розграбували і поламали.

      Архієпископ кримської єпархії ПЦУ Климент пов'язує інцидент зі своєю поїздкою до США. Про це він розповів проекту "Крим.Реалії".

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      Перший поверх собору у нас вилучили ще у 2017 році, але церковне майно було описане і зберігалося. Зараз все розграбоване і розламане. Частину речей я побачив на вулиці на звалищі, куди поділися інші – я не знаю,
      – розповів архієпископ Климент.

      За його словами, Росія таким чином показує, що для неї означають світове співтовариство і релігійна свобода.

      Що відомо про кримську єпархію ПЦУ?Кримська єпархія ПЦУ – єпархія Православної церкви України на території АР Крим та Севастополя. Станом на березень 2014 року на території півострова було 40 парафій Української православної церкви Київського патріархату, але через брак священиків повноцінно працювали лише 15.

      Після анексії Криму окупаційна влада почала забирати майно в українських церков, а священнослужителі піддалися жорстким переслідуванням.

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      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Православна церква України Релігія
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