Архієпископ ПЦУ в Криму: Народ не дозволить більше знищувати Україну

Окупанти у Криму намагаються знищити Українську православну церкву – єдиний осередок українства, що зберігся з 2014 року. Водночас нова влада повинна продовжити курс на утвердження України, бо за незалежність заплатили дуже велику ціну.

Напади на Православну церкву України на окупованому півострові – це удар не лише по релігійній свободі. На цьому наголосив архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент в інтерв'ю "Голос Америки".

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Він додав, що це удар по жителях півострова, які ідентифікують себе як українці. Однак Климент каже, що не припинить своєї діяльності – навіть попри знищення церкви, виселення з приміщення і реальну загрозу арешту. Каже, що готовий служити навіть на вулиці, якщо доведеться.

Люди приходять до церкви, страху немає. Страх був спершу в 2014–2015 роках, тоді була невизначеність, люди не знали, що робити, як, куди їхати чи залишатись у Криму. Зараз, слава Богу, ситуація з 2015 року була відносно спокійна, люди приходять, моляться, на великі свята до трьох тисяч людей приходить під час святкових богослужінь, – розповів Климент.

Архієпископ також зазначив, що до церкви ходять навіть багато російськомовних, які приїхали на окупований півострів з Росії.

"Їм подобається той спокій, який царює в церкві, бо ми не займаємось політикою, ми ні за кого не агітуємо, ми молимось Богу," – пояснив він.

Водночас Климент звернувся до нової української влади і наголосив – "вона повинна зрозуміти, владою у якій країні вона хоче бути". Священнослужитель наголосив – українці мають велике коріння і страшну історію. За незалежність заплатили і зараз платимо дуже велику ціну – тому нехтувати цим не можна.

Якщо в державі Україна, то вона повинна, по-перше, зберегти, те що було зроблено і збережено, починаючи з 2014 року. Потім, якщо у нової влади є якісь претензії до старої влади, – потрібно не критикувати, не знищувати, а виправити і продовжити курс на утвердження держави Україна як держави, яку б поважали і цінували у всьому світі,

– додав архієпископ.

Так званий суд в окупованому Криму вирішив відібрати в Кримської єпархії ПЦУ її головний храм – кафедральний собор Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі. Будівлю мають передати у користування так званого міністерства майна у системі російської влади. Окрім того, Кримська єпархія ПЦУ також має сплатити судові збори на суму в 12 тисяч рублів (майже 5 тисяч гривень).

Як створювали Православну церкву України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.