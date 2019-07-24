Суд не дозволив перейменувати УПЦ Московського патріархату

Українську православну церкву Московського патріархату поки не будуть перейменовувати. Міністерство культури програло апеляцію в Шостому апеляційному адмінсуді щодо розблокування процесу зміни назви церкви.

Засідання відбулося 22 липня в Шостому апеляційному адміністративному суді за апеляційною скаргою Мінкульту на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва.

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Про яку ухвалу Окружного адмінсуду йдеться?

Згідно з наказом Міністерства культури України від 25 січня 2019 року Київська митрополія УПЦ МП та ряд інших церков мали внести зміни до своєї назви. Зокрема, церква повинна була зазначати у своїй назві зв'язок з Росією.

Однак, у березні Київська Митрополія УПЦ МП подала позов до Міністерства культури України, аби скасувати цю вимогу.

Вже 22 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов і призупинив рішення про обов’язкове перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

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Як відреагували у Православній церкві України?

Архієпископ Православної церкви України Євстратій Зоря зауважив, що УПЦ МП просто не хоче називати себе тою, ким вона є – Московським патріархатом. Тому і намагається приховати свою приналежність до Російської церкви.

Водночас партіарх Філарет додав, що це рішення – не на користь українській державі та народу. За його словами, суди в Україні потребують реформи, аби бути справедливими, а не прилаштовувалися до тих чи інших політичних сил.

Які відносини між УПЦ МП та ПЦУ?

В УПЦ Московського патріархату ще з початку створення незалежної Православної церкви України критикують усі процеси та невизнають її. Прихильники РПЦ вважають, що Томос завдав шкоди українському православ'ю і навіть просили Вселенського патріарха Варфоломія скасувати Томос.

Крім того, в УПЦ МП назвали закон про своє перейменування антиконституційним і заявили, що він порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України.

Як створювали Православну церкву України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.