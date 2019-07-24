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      Суд не дозволив перейменувати УПЦ Московського патріархату

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      Суд відмовився перейменовувати УПЦ Московського патріархату
      Суд відмовився перейменовувати УПЦ Московського патріархату / law.church.ua

      Українську православну церкву Московського патріархату поки не будуть перейменовувати. Міністерство культури програло апеляцію в Шостому апеляційному адмінсуді щодо розблокування процесу зміни назви церкви.

      Засідання відбулося 22 липня в Шостому апеляційному адміністративному суді за апеляційною скаргою Мінкульту на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва.

      Важливо знати: На що готовий Московський патріархат, аби залишити парафії у себе

      Про яку ухвалу Окружного адмінсуду йдеться?

      Згідно з наказом Міністерства культури України від 25 січня 2019 року Київська митрополія УПЦ МП та ряд інших церков мали внести зміни до своєї назви. Зокрема, церква повинна була зазначати у своїй назві зв'язок з Росією. 

      Однак, у березні Київська Митрополія УПЦ МП подала позов до Міністерства культури України, аби скасувати цю вимогу.

      Вже 22 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов і призупинив рішення про обов’язкове перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

      Цікаво: Філарет: Усі церкви, і навіть російська, визнають Православну церкву України

      Як відреагували у Православній церкві України?

      Архієпископ Православної церкви України Євстратій Зоря зауважив, що УПЦ МП просто не хоче називати себе тою, ким вона є – Московським патріархатом. Тому і намагається приховати свою приналежність до Російської церкви.

      Водночас партіарх Філарет додав, що це рішення – не на користь українській державі та народу. За його словами, суди в Україні потребують реформи, аби бути справедливими, а не прилаштовувалися до тих чи інших політичних сил.

      Які відносини між УПЦ МП та ПЦУ?

      В УПЦ Московського патріархату ще з початку створення незалежної Православної церкви України критикують усі процеси та невизнають її. Прихильники РПЦ вважають, що Томос завдав шкоди українському православ'ю і навіть просили Вселенського патріарха Варфоломія скасувати Томос.

      Крім того, в УПЦ МП назвали закон про своє перейменування антиконституційним і заявили, що він порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України.

      Як створювали Православну церкву України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.

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      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України Судді Міністерство культури України УПЦ МП РПЦ
      Джерело: 24 Канал
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