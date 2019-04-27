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      Філарет: Усі церкви, і навіть російська, визнають Православну церкву України

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      Почесний патріарх Філарет
      Почесний патріарх Філарет / Фото з відкритих джерел

      Православна церква України зараз перебуває у статусі митрополії. Але цим статусом не можна бути цілком задоволеним. ПЦУ прагне стати патріархатом і сподівається, що світове православ'я невдовзі сприятиме цьому.

      "ПЦУ офіційно визнана Вселенським патріархом. Але ми незадоволені статусом митрополії. Ми понад 25 років існували як патріархат, і народ обирав патріархів", – про це Філарет розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода".

      Читайте також: Філарет розповів, як вибори вплинули на перехід громад до ПЦУ

      Почесний патріарх пояснив, що наразі така ситуація, за якої "для України ми – патріархат, а для зовнішнього православного світу – Київська митрополія".

      Але віримо, що прийде час, коли все православ’я визнає українську церкву не митрополією, а патріархатом,
      – наголосив Філарет.

      Але для цього передусім все українське православ'я повинне об'єднатися в єдину церкву. І тоді "всі церкви, у тому числі і російська, визнають українську церкву".

      Чому визнають? А тому, що вона велика, майже рівна буде Московському патріархату, і не визнавати таку церкву – неможливо,
      – сказав він.

      Як створювали Православну церкву України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України

      6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію

      Предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський.

      Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      До слова, Філарет також розповів, що новообраний президент України Володимир Зеленський вибачився за жарт-порівняння в одному зі своїх виступів Томосу про автокефалію для ПЦУ з термосом.

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      Теги: Новини України Релігія Філарет Православна церква України РПЦ
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