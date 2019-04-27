Філарет: Усі церкви, і навіть російська, визнають Православну церкву України

Православна церква України зараз перебуває у статусі митрополії. Але цим статусом не можна бути цілком задоволеним. ПЦУ прагне стати патріархатом і сподівається, що світове православ'я невдовзі сприятиме цьому.

"ПЦУ офіційно визнана Вселенським патріархом. Але ми незадоволені статусом митрополії. Ми понад 25 років існували як патріархат, і народ обирав патріархів", – про це Філарет розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Почесний патріарх пояснив, що наразі така ситуація, за якої "для України ми – патріархат, а для зовнішнього православного світу – Київська митрополія".

Але віримо, що прийде час, коли все православ’я визнає українську церкву не митрополією, а патріархатом,

– наголосив Філарет.

Але для цього передусім все українське православ'я повинне об'єднатися в єдину церкву. І тоді "всі церкви, у тому числі і російська, визнають українську церкву".

Чому визнають? А тому, що вона велика, майже рівна буде Московському патріархату, і не визнавати таку церкву – неможливо,

– сказав він.

Як створювали Православну церкву України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України.



6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію



Предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський.



Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

До слова, Філарет також розповів, що новообраний президент України Володимир Зеленський вибачився за жарт-порівняння в одному зі своїх виступів Томосу про автокефалію для ПЦУ з термосом.