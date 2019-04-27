Філарет розповів, як вибори вплинули на перехід громад до ПЦУ

Процес переходу до релігійних громад у Православну церкву України сповільнився в останні дні перед другим туром президентських виборів.

За чотири місяці після отримання Томосу про автокефалію до Православної церкви України перейшло понад 500 парафій Московського патріархату, про це розповів патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, пише "Радіо Свобода".

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Однак Філарет зазначає, що перехід трохи уповільнився перед виборами через хвилювання вірян.

Це дійсно так. Бо думали, що буде президентом людина, яка не буде підтримувати оцей процес об’єднання українського православ’я,

– пояснив він.

Патріарх при цьому наголосив, що Володимир Зеленський не має наміру втручатись у церковні справи – "і це добре".

"Якщо він не буде втручатися, то народ сам обере українську церкву", – додав Філарет, наголосивши, що процес переходу буде продовжуватись

Патріарх Філарет також вкотре спростував інформацію про «захоплення храмів». Він нагадав, що перехід релігійних громад з однієї церкви в іншу в Україні регулює закон. Ніхто нікого не змушує переходити через застосування сили.

Нам треба, щоб вони увійшли добровільно в українську церкву, а не силою. І тому ми відкидаємо насильне навернення вірян Московського патріархату у Київський патріархат,

– зазначив патріарх.

Зазначимо, 17 січня Верховна Рада схвалила зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій", у якому прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій.

Зокрема, парафія на власний розсуд приймає нових та виключає існуючих членів громади у порядку, встановленому її статутом (положенням). Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюють на загальних зборах релігійної громади. Якщо релігійна організація вирішує змінити підлеглість, вона повинна повідомити про це до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Водночас, УПЦ Московського патріархату налічує понад 12 тисяч офіційно зареєстрованих парафій в Україні, проте реальна їх кількість є меншою, і сягає близько 10 тисяч.



Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.