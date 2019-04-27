Филарет рассказал, как выборы повлияли на переход общин в ПЦУ

Процесс перехода религиозных общин в Православную церковь Украины замедлился в последние дни перед вторым туром президентских выборов.

Через четыре месяца после получения Томоса об автокефалии в Православную церковь Украины перешло более 500 приходов Московского патриархата, об этом рассказал патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, пишет "Радио Свобода".

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Однако Филарет отмечает, что переход немного замедлился перед выборами из-за волнения верующих.

Это действительно так. Потому что думали, что будет президентом человек, который не будет поддерживать этот процесс объединения украинского православия,

– пояснил он.

Патриарх при этом подчеркнул, что Владимир Зеленский не намерен вмешиваться в церковные дела – "и это хорошо".

"Если он не будет вмешиваться, то народ сам выберет украинскую церковь", – добавил Филарет, подчеркнув, что процесс перехода будет продолжаться

Патриарх Филарет также в очередной раз опроверг информацию о "захвате храмов". Он напомнил, что переход религиозных общин из одной церкви в другую в Украине регулируется законом. Никто никого не заставляет переходить применением силы.

Нам надо, чтобы они вошли добровольно в украинскую церковь, а не силой. И поэтому мы отвергаем насильственное обращение верующих Московского патриархата в Киевский патриархат,

– отметил патриарх.

Отметим, 17 января Верховная Рада приняла изменения в закон "О свободе совести и религиозных организаций", в котором прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы.

В частности, приход по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном его уставом (положением). Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимают на общем собрании религиозной общины. Если религиозная организация решает изменить подчиненность, она должна сообщить об этом в центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере религии.

Сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В то же время, УПЦ Московского патриархата насчитывает более 12 тысяч официально зарегистрированных приходов в Украине, однако реальное их количество меньше, и составляет около 10 тысяч.





Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.