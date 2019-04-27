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      Филарет: Все церкви, и даже русская, признают Православную церковь Украины

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      Почетный патриарх Филарет
      Почетный патриарх Филарет / Фото из открытых источников

      Православная церковь Украины сейчас находится в статусе митрополии. Но этим статусом нельзя быть полностью довольным. ПЦУ стремится стать патриархатом и надеется, что мировое православие вскоре будет способствовать этому.

      "ПЦУ официально признана Вселенским патриархом. Но мы недовольны статусом митрополии. Мы более 25 лет существовали как патриархат, и народ избирал патриархов", – об этом Филарет рассказал в интервью "Радио Свобода".

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      Почетный патриарх пояснил, что сейчас такая ситуация, при которой "для Украины мы – патриархат, а для внешнего православного мира – Киевская митрополия".

      Но верим, что придет время, когда все православие признает украинскую церковь не митрополией, а патриархатом,
      – отметил Филарет.

      Но для этого прежде всего все украинское православие должно объединиться в единую церковь. И тогда "все церкви, в том числе и русская, признают украинскую церковь".

      Почему признают? А потому, что она большая, почти равная будет Московскому патриархату, и не признавать такую ​​церковь невозможно,
      – сказал он.

      Как создавали Православную церковь Украины?В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины.

      6 января 2019 года Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии

      Предстоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский.

      Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      К слову, Филарет также рассказал, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский извинился за шутку-сравнение в одном из своих выступлений Томоса об автокефалии для ПЦУ с термосом.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины РПЦ Православная церковь Украины Филарет Религия
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