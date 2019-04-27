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      Зеленский извинился за сравнение Томоса с термосом: реакция Филарета

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      Церковь простила Зеленского за сравнение Томоса с термосом
      Церковь простила Зеленского за сравнение Томоса с термосом / Фото из открытых источников

      Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский извинился за шутку-сравнение в одном из своих выступлений Томоса об автокефалии для ПЦУ с термосом. В Православной церкви извинения бывшего шоумена приняли, и на него теперь никто не обижается.

      Об этом рассказал патриарх Филарет в интервью Радио Свобода. По его словам, Томос имеет огромное значение для украинцев, поэтому такое сравнение было оскорбительным.

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      Конечно, нельзя Томос, за который мы боролись более 25 лет, называть "термосом". Зеленский уже извинился за это, но это оскорбительно для церкви, Томос, который имеет для нас большое значение, называть его "термосом". Но мы прощаем новоизбранного президента за эти слова, и не обижаемся,
      – подчеркнул Филарет.

      Патриарх добавил, что развитие Православной церкви не будет зависеть от поддержки или не поддержки будущего президента.

      "Это зависит от церкви, от епископата, от духовенства и от народа. И поэтому это не зависит от президента, как он будет относиться к церкви. Если будет относиться хорошо, мы будем благодарить, что он хорошо относится к церкви. Но если даже и будет относиться негативно, чего мы не предполагаем, то церковь существовать все равно будет", – сказал Филарет.

      Однако, Владимир Зеленский ранее заявлял, что не будет вмешиваться в церковные дела, и это хорошо.

      Что известно о шутке Зеленского о Томосе – термосе?
      Во время одного из выступлений "95 Квартала" Владимир Зеленский несколько раз назвал Томос – термосом. Эти слова вызвали немалый шквал критики среди украинцев и политических оппонентов, которые требовали извинений от бывшего артиста.

      Выступление Зеленского о Томосе для ПЦУ: видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Томос Религия Православная церковь Украины Филарет Владимир Зеленский
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