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      Томос, язык, армия: Зеленский заявил, что Порошенко присвоил себе чужие достижения

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      Зеленский обвинил Порошенко в присвоении чужих достижений
      Зеленский обвинил Порошенко в присвоении чужих достижений / Getty Images

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что действующий глава государства присвоил себе все достижения Украины за последние пять лет и изложил их в своем предвыборном слогане "Армия! Язык! Вера!".

      Зеленский во время дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля отметил, что Порошенко имел много достижений на посту президента, о которых писал на предвыборных билбордах – установление безвизового режима со странами ЕС, получение Томоса об автокефалии, популяризация украинского языка, укрепление армии.

      Но мне кажется, что почему-то все эти достижения вы приписали только себе, и я не понимаю, почему. Это тоже ваша победа. Но мне кажется, что, во-первых, украинский язык был еще до вас. По безвизу – да, это победа, но не только ваша, а победа украинских дипломатов, диаспоры, которые боролись за безвиз еще до того, как вы стали президентом Украины,
      – сказал Зеленский.

      Относительно Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, то, по словам кандидата, в этом случае есть победа, прежде всего, патриарха Филарета. Бывший настоятель УПЦ КП боролся за Украинскую церковь еще до того, как Порошенко стал президентом.

      Кроме того, Зеленский отметил, что "армия – это, прежде всего, подвиг украинских воинов, украинских волонтеров, украинского народа".

      Как прошли дебаты Порошенко и Зеленского?
      Дебаты начались на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19 часов и длились 60 минут. Ведущими стали Елена Фроляк от штаба Зеленского и Андрей Куликов от штаба Порошенко. На стадионе были установлены две сцены для каждого из кандидатов, однако глава государства пришел на сцену к своему конкуренту после исполнения государственного гимна. Потом кандидаты стали задавать друг другу вопросы, и отвечать на них. Во время дискуссии они не сдерживали эмоций и выдвигали друг другу немало обвинений.

      Зеленский по результатам жеребьевки первым обратился к украинцам. Он сказал, что сам голосовал за Порошенко в 2014 году, но ошибся, ведь действующий президент не выполнил своих предвыборных обещаний и не оправдал возложенных на него надежд украинцев.

      Порошенко в свою очередь подчеркнул, что Зеленский будет слабым президентом и не сможет противостоять риску возврата Украины к России-агрессора. Поэтому, для государства существуют большие риски.
      Проведение дебатов на "Олимпийском" обошлось в 6-8 миллионов гривен.

      Эту сумму поровну заплатили избирательные фонды кандидатов в президенты. Присутствующими на стадиона были 22 тысячи зрителей и 10 тысяч правоохранителей, которые следили за порядком.

      Как прошли дебаты Зеленского и Порошенко: видео

       

      blog_ava
      Дебаты Зеленского и Порошенко: главные цитаты кандидатов в президенты
      19 апреля
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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Петр Порошенко Православная церковь Украины Религия Безвизовый режим Томос Владимир Зеленский Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского и Порошенко Новости политики
      Источник: 24 канал
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