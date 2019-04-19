Томос, язык, армия: Зеленский заявил, что Порошенко присвоил себе чужие достижения

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что действующий глава государства присвоил себе все достижения Украины за последние пять лет и изложил их в своем предвыборном слогане "Армия! Язык! Вера!".

Зеленский во время дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля отметил, что Порошенко имел много достижений на посту президента, о которых писал на предвыборных билбордах – установление безвизового режима со странами ЕС, получение Томоса об автокефалии, популяризация украинского языка, укрепление армии.

Но мне кажется, что почему-то все эти достижения вы приписали только себе, и я не понимаю, почему. Это тоже ваша победа. Но мне кажется, что, во-первых, украинский язык был еще до вас. По безвизу – да, это победа, но не только ваша, а победа украинских дипломатов, диаспоры, которые боролись за безвиз еще до того, как вы стали президентом Украины,

– сказал Зеленский.

Относительно Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, то, по словам кандидата, в этом случае есть победа, прежде всего, патриарха Филарета. Бывший настоятель УПЦ КП боролся за Украинскую церковь еще до того, как Порошенко стал президентом.

Кроме того, Зеленский отметил, что "армия – это, прежде всего, подвиг украинских воинов, украинских волонтеров, украинского народа".

Как прошли дебаты Порошенко и Зеленского?

Дебаты начались на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19 часов и длились 60 минут. Ведущими стали Елена Фроляк от штаба Зеленского и Андрей Куликов от штаба Порошенко. На стадионе были установлены две сцены для каждого из кандидатов, однако глава государства пришел на сцену к своему конкуренту после исполнения государственного гимна. Потом кандидаты стали задавать друг другу вопросы, и отвечать на них. Во время дискуссии они не сдерживали эмоций и выдвигали друг другу немало обвинений.



Зеленский по результатам жеребьевки первым обратился к украинцам. Он сказал, что сам голосовал за Порошенко в 2014 году, но ошибся, ведь действующий президент не выполнил своих предвыборных обещаний и не оправдал возложенных на него надежд украинцев.



Порошенко в свою очередь подчеркнул, что Зеленский будет слабым президентом и не сможет противостоять риску возврата Украины к России-агрессора. Поэтому, для государства существуют большие риски.

Проведение дебатов на "Олимпийском" обошлось в 6-8 миллионов гривен.



Эту сумму поровну заплатили избирательные фонды кандидатов в президенты. Присутствующими на стадиона были 22 тысячи зрителей и 10 тысяч правоохранителей, которые следили за порядком.

Как прошли дебаты Зеленского и Порошенко: видео