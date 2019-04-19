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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Томос, мова, армія: Зеленський заявив, що Порошенко привласнив собі чужі досягнення

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      Зеленський звинуватив Порошенка у привласненні чужих досягнень
      Зеленський звинуватив Порошенка у привласненні чужих досягнень / Getty Images

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що чинний глава держави присвоїв собі усі досягнення України за останні п'ять років і виклав їх у своєму передвиборчому слогані "Армія! Мова! Віра!".

      Зеленський під час дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня зауважив, що Порошенко мав багато досягнень на посаді президента, про які писав на передвиборчих білбордах – встановлення безвізового режиму з країнами ЄС, отримання Томосу про автокефалію, популяризація української мови, зміцнення армії.

      Але мені здається, що чомусь усі ці досягнення ви приписали тільки собі, і я не розумію, чому. Це теж ваша перемога. Але мені здається, що, по-перше, українська мова була ще до вас. Щодо безвізу – так, це перемога, але не тільки ваша, а перемога українських дипломатів, діаспори, які боролися за безвіз ще до того, як ви стали президентом України,
      – сказав Зеленський.

      Щодо Томосу про автокефалію Православної церкви України, то, за словами кандидата, в цьому випадку є перемога насамперед патріарха Філарета. Колишній настоятель УПЦ КП боровся за Українську церкву ще до того, як Порошенко став президентом.

      Окрім того, Зеленський наголосив, що "армія – це, перше за все, подвиг українських воїнів, українських волонтерів, українського народу".

      Як пройшли дебати Порошенка і Зеленського?Дебати розпочалися на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19 годині і тривали 60 хвилин. Ведучими стали Олена Фроляк від штабу Зеленського та Андрій Куликов від штабу Порошенка. На стадіоні були встановлені дві сцени для кожного з кандидатів, однак глава держави прийшов на сцену до свого конкурента після виконання державного гімну. Опісля кандидати почали ставити один одному питання, та відповідати на них. Під час дискусії вони не стримували емоцій та висували один одному чимало звинувачень.

      Зеленський за результатами жеребкування першим звернувся до українців. Він сказав, що сам голосував за Порошенка у 2014 році, але помилився, адже чинний президент не виконав своїх передвиборчих обіцянок і не виправдав покладених на нього сподівань українців.

      Порошенко у свою чергу наголосив, що Зеленський буде слабким президентом і не зможе протистояти ризику повернення України до Росії-агресора. Тому, для держави існують великі ризики.

      Проведення дебатів на "Олімпійському" обійшлося у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну заплатили виборчі фонди кандидатів у президенти. Присутніми на стадіона були 22 тисячі глядачів та 10 тисяч правоохоронців, що стежили за порядком.

      Як пройшли дебати Зеленського і Порошенка: відео

       

      blog_ava
      Які виконавці виступили на сценах Зеленського та Порошенка: відео
      19 квітня
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      Теги: Новини України Петро Порошенко Збройні сили України Дебати Зеленського і Порошенка Порошенко і Зеленський Володимир Зеленський Томос Безвізовий режим Релігія Православна церква України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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