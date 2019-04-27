Зеленський вибачився за порівняння Томосу з термосом: реакція Філарета

Новообраний президент України Володимир Зеленський вибачився за жарт-порівняння в одному зі своїх виступів Томосу про автокефалію для ПЦУ з термосом. У Православній церкві вибачення колишнього шоумена прийняли, і на нього тепер ніхто не ображається.

Про це розповів патріарх Філарет в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, Томос має величезне значення для українців, тому таке порівняння було образливим.

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Звичайно, не можна Томос, за який ми боролися більше 25 років, називати "термосом". Зеленський вже вибачився за це, але це образливо для церкви, Томос, який має для нас велике значення, називати його "термосом". Але ми прощаємо новообраного президента за ці слова, і не ображаємося,

– підкреслив Філарет.

Патріарх додав, що розвиток Православної церкви не буде залежити від підтримки чи непідтримки майбутнього президента.

"Це залежить від церкви, від єпископату, від духовенства і від народу. І тому це не залежить від президента, як він буде ставитися до церкви. Якщо буде ставитися добре, ми будемо дякувати, що він добре ставиться до церкви. Але якщо навіть й буде ставитися негативно, чого ми не передбачаємо, то церква існувати все одно буде", – сказав Філарет.

Але, Володимир Зеленський раніше заявляв, що не буде втручатися у церковні справи, і це добре.

Що відомо про жарт Зеленського про Томос – термос? Під час одного з виступів "95 Кварталу" Володимир Зеленський кілька разів назвав Томос – термосом. Ці слова викликали чималий шквал критики серед українців та політичних опонентів, які вимагали вибачень від колишнього артиста.

Виступ Зеленського про Томос для ПЦУ: відео