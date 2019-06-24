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      На що готовий Московський патріархат, аби залишити парафії у себе

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      Московський патріархат пропонує священикам долари, аби вони не переходили в ПЦУ? — митрополит
      Московський патріархат пропонує священикам долари, аби вони не переходили в ПЦУ? — митрополит / 20 хвилин – Новини Вінниці

      Українська православна церква Московського патріархату не втомлюється активно протидіяти переходу парафій до ПЦУ. Там пропонують своїм священикам "гроші у доларах", аби їх втримати.

      Суми називають великі, розповів митрополит Вінницький і Барський Православної церкви України Симеон в інтерв’ю "Главкому".

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      "На сьогоднішній день є пропозиції священикам, щоби вони не переходили. Не хочу називати суми, але великі гроші, не у гривнях, а в доларах", – сказав він.

      Митрополит прокоментував також спровільнення переходу парафій з УПЦ МП до Православної Цекрви України. Він наголосив, що причина – у судових процесах.

      Люди думали, що на парафіяльних зборах за це проголосують і на цьому все, кількість голосів переважить і перейдуть. А тут виходить, виникає судова тяганина, потрібно вирішувати проблему в правовому полі: земля, храми,
      – пояснив Симеон.

      Однак процес все одно триває. Так, митрополит розповів, що 24 червня перереєстровується парафія у Вінницькій області. Симеон є одним з двох митрополитів УПЦ МП, які приєдналися до помісної церкви України.

      Як сповільнення переходу парафій пояснюють у ПЦУ?

      Глава ПЦУ пояснює, що на це вплинули вибори. Під час них представники РПЦ намагались переконати і священнослужителів, і вірян у тому, що "зміниться влада і Томос скасують". Епіфаній зазначив, що особливо активно ці думки ширились там, де є "фінансове заохочення священнослужителів з боку певних представників цієї російської структури в Україні".

      Зазначимо, після місячної перерви до ПЦУ приєдналися 4 парафії на Волині та Одещині.Перед тим останній таких перехід відбувся ще на початку травня.  

      Наразі до ПЦУ перейшло понад 500 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останньою перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області.


      Як парафії змінити реєстрацію на ПЦУ / інфографіка 24 каналу

      Як створили Православну церкву України?15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.

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      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Релігія УПЦ МП Гроші
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