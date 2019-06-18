12:43
18 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Куди перенесуть Адміністрацію Зеленського. Ляшко думкою багатіє
      Вєсті.UA
      20:43, 17 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ ОДЕСИ

      Ігуменя УПЦ МП наказала зливати нечистоти біля меморіалу загиблим українським воїнам: відео

      2452 Читать новость на русском
      У 93-й бригаді вважають дії монастиря вандалізмом
      У 93-й бригаді вважають дії монастиря вандалізмом / Screenshot

      У Черкаській області триває боротьба між бійцям 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та священнослужителями Мотронинського монастиря Української православної церкви Московського патріархату.

      Військові звинувачують ігуменю монастиря у паплюженні меморіалу загиблим на Донбасі воїнам 93-ї бригади. За їхніми словами, настоятелька наказала зливати каналізаційні нечистоти з будівлі у яр, звідки вони стікають до пам'ятника.

      Читайте також: Російські консерви і міни: бійці ООС показали знахідки із захоплених ворожих позицій

      "Якщо раніше московська церква в особі ігумені Мотронинського монастиря гидила нам словесно та подекуди бюрократично, то тепер же гидення набуло цілком матеріального характеру", – зазначили військові. 


      Військових обурила поведінка ігумені монастиря

      У 93-й бригаді поширили відповідне відео, як монастир зливає нечистоти у яр, та назвали такі дії "актом побутового рагулізму". 

      Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" захищають Україну від російської агресії на Донбасі з 2014 року. Вони брали участь у боях за Іловайськ, Донецький аеропорт, Піски. 93-тя ОМБр зазнала найбільших втрат серед військових частин України. За офіційними даними на кінець 2017 року у боях загинуло 272 військовослужбовця "Холодного Яру". З початку війни нагородами відзначили понад 1000 військовослужбовців бригади, серед них троє отримали звання Героя України і орден "Золота Зірка".

      Наприкінці квітня проросійські бойовики на окупованому Донбасі допомогли представникам Московського патріархату захопити храм Православної церкви України у Кузнецово-Михайлівці, що на Донеччині. У 90-х роках минулого століття святиню передали у власність Української православної церкви Київського патріархату. Майже зруйнований у радянський час храм допомогли відновити українські меценати і сам патріарх Філарет. Тепер представники так званої "ДНР" передали храм в руки Московському патріархату.

      blog_ava
      Донбас і Крим – це Україна: Зеленський відповів, що скаже Путіну під час зустрічі
      сьогодні
      4834
      Теги: Війна на Донбасі Новини України УПЦ МП Збройні сили України Новини Черкас
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Шість запитань до соратників президента Зеленського
      сьогодні , 09:00 Шість запитань до соратників президента Зеленського
      Наталя Ромашова 1201
      Яку роль відіграє РПЦ у війні з Україною: інтерв'ю з військовим капеланом
      сьогодні , 00:00 Яку роль відіграє РПЦ у війні з Україною: інтерв'ю з військовим капеланом
      Віталій Дейнега 712
      "ЛНР" дает и сразу забирает: как выживают луганчане
      17 червня , 22:00 "ЛНР" дает и сразу забирает: как выживают луганчане
      Ольга Черненко
      Призначення Бухарєва: чим Зеленський нагадує Порошенка
      17 червня , 20:07 Призначення Бухарєва: чим Зеленський нагадує Порошенка
      Крістіна Бердинських 1873
      Як італійські найманці воюють на Донбасі
      17 червня , 19:00 Як італійські найманці воюють на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов 2853
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук