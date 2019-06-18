Ігуменя УПЦ МП наказала зливати нечистоти біля меморіалу загиблим українським воїнам: відео

У Черкаській області триває боротьба між бійцям 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та священнослужителями Мотронинського монастиря Української православної церкви Московського патріархату.

Військові звинувачують ігуменю монастиря у паплюженні меморіалу загиблим на Донбасі воїнам 93-ї бригади. За їхніми словами, настоятелька наказала зливати каналізаційні нечистоти з будівлі у яр, звідки вони стікають до пам'ятника.

Читайте також: Російські консерви і міни: бійці ООС показали знахідки із захоплених ворожих позицій

"Якщо раніше московська церква в особі ігумені Мотронинського монастиря гидила нам словесно та подекуди бюрократично, то тепер же гидення набуло цілком матеріального характеру", – зазначили військові.



Військових обурила поведінка ігумені монастиря

У 93-й бригаді поширили відповідне відео, як монастир зливає нечистоти у яр, та назвали такі дії "актом побутового рагулізму".

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" захищають Україну від російської агресії на Донбасі з 2014 року. Вони брали участь у боях за Іловайськ, Донецький аеропорт, Піски. 93-тя ОМБр зазнала найбільших втрат серед військових частин України. За офіційними даними на кінець 2017 року у боях загинуло 272 військовослужбовця "Холодного Яру". З початку війни нагородами відзначили понад 1000 військовослужбовців бригади, серед них троє отримали звання Героя України і орден "Золота Зірка".

Наприкінці квітня проросійські бойовики на окупованому Донбасі допомогли представникам Московського патріархату захопити храм Православної церкви України у Кузнецово-Михайлівці, що на Донеччині. У 90-х роках минулого століття святиню передали у власність Української православної церкви Київського патріархату. Майже зруйнований у радянський час храм допомогли відновити українські меценати і сам патріарх Філарет. Тепер представники так званої "ДНР" передали храм в руки Московському патріархату.