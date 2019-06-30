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      Окупанти у Криму відібрали в ПЦУ головний храм

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      Суд у Криму відібрав у Кримської єпархії ПЦУ головний храм
      Суд у Криму відібрав у Кримської єпархії ПЦУ головний храм / Радіо Свобода

      Так званий суд в окупованому Криму вирішив відібрати в Кримської єпархії Православної церкви України її головний храм – кафедральний собор Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі.

      Будівлю мають передати у користування так званого міністерства майна у системі російської влади на анексованому півострові, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Окрім того, Кримська єпархія ПЦУ також має сплатити судові збори на суму в 12 тисяч рублів (майже 5 тисяч гривень – 24 канал).

      Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент вже повідомляв, що російська влада Криму вимала "звільнити приміщення кафедрального собору".

      У російському "мінмайна Криму" пояснили вимогу до єпархії покинути будівлю кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла до ПЦУ. Окрім того, окупанти вимагали у глави єпархії визнати Крим Російським.

      Представник Кримської єпархії в Європейському суді з прав людини Сергій Заєць пояснив, що рішення фактично означає фізичну ліквідацію управління Кримської єпархії УПЦ. Він також зазначив, що формальним позовом для судового позову стала "надумана заборгованість (за оренду) на суму в 1 гривню.

      Окупаційна влада, навіть не чекаючи на рішення суду, почала в будівлі ремонт. Через розібраний дах значну частину храму підтопило.

      Як з’явилась Православна церква України?У жовтні 2019 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Православна церква України Україна – Росія
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