Про Філарета, конфлікт у ПЦУ та розвиток церкви: інтерв'ю з митрополитом Макарієм

Православна церква України переживає складні часи. Усе через патріарха Філарета, який висунув чимало претензій настоятелю ПЦУ Епіфанію, заявив про незгоду з Томосом і оголосив про відновлення Київського патріархату. Архієреї церкви, серед яких і митрополит Макарій, засуджують такі дії Філарета та прагнуть, аби ПЦУ успішно розвивалася на благо українцям.

Журналісти 24 каналу поговорили з митрополитом Макарієм – архієреєм Православної Церкви України, керуючим Львівською єпархією, довічним членом Синоду ПЦУ та колишнім главою УАПЦ, яка увійшла в ПЦУ. Читайте в ексклюзивному інтерв'ю про конфліктну ситуацію в церкві, наслідки заяв Філарета, подробиці останнього синоду ПЦУ, розвиток новоствореної автокефальної церкви та її керівника митрополита Епіфанія.

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Конфлікт з Філаретом всередині ПЦУ

Що зараз відбувається у ПЦУ?

Сьогодні більшість архієреїв підтримують Помісну церкву, а разом з нею – і новообраного предстоятеля блаженнішого Епіфанія, а не патріарха Філарета. Сказати по-правді, всі архієреї. І те, що Філарет говорить про відродження Київського патріархату – успіху не матиме.



Кого українці бачать предстоятелем ПЦУ

Філарет заявляє про відновлення Київського патріархату. Чи існує через це якась загроза для ПЦУ?

Я вже говорив. Київський патріархат не треба відновлювати. Він існує і не ліквідований, як і не ліквідована Українська автокефальна православна церква. Ліквідацію УАПЦ І УПЦ КП провели 15 грудня перед Об’єднавчим собором. Але тоді потрібно було здати оригінали, або з оригіналами прийти представникам Київського патріархату і представникам УАПЦ і зробити ліквідацію. Філарет цього не хотів. Я дізнався, що Філарет не здав оригінали, і я не здав. Тому, зараз юридично існує і Київський патріархат, і УАПЦ. Але фактично вони вже не існують, бо створена єдина Православна церква України.

Навіщо відроджувати Київський патріархат? Якщо він юридично існує – живи собі у Київському патріархаті. Але свідомі архієреї УАПЦ і КП зрозуміли, що ми вийшли з ізоляції і маємо визнання. І зараз не знаю, чи знайдеться повноцінний український архієрей, який знову піде разом з Філаретом в ізоляцію.

Але він хоче керувати. А от я не хочу керувати, маю єпархію, і мені спокійніше.

Тому, я уявляю собі так: маєш досвід, маєш практику – то можеш використати себе, допомагаючи своєму учню Епіфанію.

Дивіться, я зняв третю панагію, тепер маю дві. Був блаженнішим, а став митрополитом. Тоді чому не можна зняти патріарший куколь (головний убір, – 24 канал), вдягнути клобук і зробитися гарним радником, першим радником настоятеля ПЦУ Епіфанія?

Що таке панагія і коли її одягають? Панагія – невелика нагрудна ікона у вигляді медальйона із зображенням Богоматері. Є знаком архієрейського достоїнства, тому єпископи носять їх перехресно на грудях.



Переважно архієреї носять одну панагію. Право носіння другої панагії є привілеєм предстоятелів помісних церков і присвоюється як нагорода за особливі заслуги.

Навіщо Філарету конфлікти в церкві, заяви про розкол і відновлення КП? Лише заради влади?

Скажу вам відкрито і коротко. Нема нічого таємного перед Богом, аби не стало явним. Філарет раніше мене звинувачував, що мною керує Москва. У 2015 році говорилося, що УАПЦ пішла би на об’єднання, але нібито Москва не дозволяє. А виявляється ні Москва, ні Новинський (Вадим Новинський – народний депутат, меценат УПЦ Московського патріархату, – 24 канал), ні мільйони мене не стримали. Люди дізналися, хто є хто. Перед Богом і людьми все стало явним.

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Я змирився як предстоятель УАПЦ, став рядовим єпископом, долучаюся і підтримую Православну церкву України і буду підтримувати. А Філарет став воювати і знову розкол робити.

Він вже другий розкол робить. Бо у 1992 році він міг приєднатися до УАПЦ, а не розвалювати разом з Кравчуком УАПЦ і створювати Київський патріархат. Тоді казали, що він будує помісну церкву, а тепер вже помісна церква є. То яку ще він будує?

Філарет каже, що ми пішли від Москви до Константинополя. Але треба пам’ятати, що Москва воює з нами, а Константинополь – ні. І нехай він постарається своїм досвідом зробити так, аби переконати своїх російських колег, архіпастирів, аби вони перейшли до помісної церкви. От тоді, я думаю, що і Вселенська патріархія не буде затримуватися і піде нам на поступки, як і раніше робила це з іншими православними церквами. А ще коли половина чи навіть частина російської церкви в Україні (Московський патріархат) доєднається до Православної церкви України, то і Вселенський патріархат не буде проти, аби Україна отримала патріарший статус.

Скільки парафій Московського патріархату перейшли до ПЦУ? Православна церква України наразі має близько 7 тисяч парафій. Водночас, УПЦ Московського патріархату налічує близько 12 тисяч офіційно зареєстрованих парафій в Україні. Проте реальна їх кількість є меншою, і сягає близько 10 тисяч.



До помісної церкви вже перейшли 522 парафії УПЦ МП. Найбільше з них приєдналися до ПЦУ у Волинській області – 119 парафій, Вінницькій – 80 та Хмельницькій – 62.

Чому УПЦ МП не перейменували в РПЦ?



Верховна Рада 20 грудня підтримала законопроект, який зобов'язував Українську православну церкву Московського патріархату перейменуватися протягом 3 місяців у Російську православну церкву. Вже 25 січня відповідний указ про внесення змін до назви УПЦ МП винесло Міністерство культури.



Однак, у березні Київська Митрополія УПЦ МП подала позов до Мінкульту, аби скасувати цю вимогу. Окружний адміністративний суд Києва 23 квітня задовольнив його. Тому, наразі дія указу про перейменування УПЦ МП в РПЦ призупинилась до завершення судової тяганини.

Що вимагав Філарет від церкви та Епіфанія?

Я не знаю, які там у них були домовленості… У нього одна вимога – керувати. Він хотів, аби Епіфаній уступив йому перше місце на службі, а сам став збоку. І щоби Епіфаній ходив питався його, що робити. Він вже казав, що мав керувати ПЦУ всередині, а Епіфаній ззовні. То я йому і казав, треба було тоді не вибирати Епіфанія керувати церквою, а обрати керівником зовнішніх відносин. І все.

Але перед створенням ПЦУ були вимоги, що ні я, ні він не маємо очолювати церкву. Інакше, я не знаю, чи ми би пішли на об’єднання. І раз створена нова церква, має нову назву і статут, то має бути новий очільник.

Про синод ПЦУ через відновлення Філаретом УПЦ КП

Через конфлікт з Філаретом і його заяви про так зване відновлення Київського патріархату митрополит Епіфаній зібрав синод ПЦУ 24 червня. На ньому вирішили позбавити Філарета керування Київською єпархією. Це справедливе покарання?

Покарання могло бути і гірше. Але деякі члени синоду висловилися, що у нього поважний вік, що він старався раніше для створення Помісної церкви. Хоч зараз Філарет її критикує, і каже, що то не Українська церква, а церква Константинополя. Це дуже прикро… Знаєте, деколи людина освічена, з практикою, але з нею щось починає робитися.

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У 1992 році Російська церква наклала на Філарета анафему, і його зробили героєм (в Україні). І він думав що зараз така історія про розкол повториться вдруге. Тоді він міг приєднатися до УАПЦ, і не було би Київського патріархату, розколу (в українській церкві), а була б одна церква. І було би менше Російської церкви в Україні. А він зробив розкол, бо хотів патріарший куколь. А тепер не хоче його зняти, а хоче керувати і знову веде до розколу церкви.

Не хочу його судити, але у нього немає духовності, а є амбіції…

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Які покарання загалом пропонували члени синоду для Філарета?

Були різні думки. Пропонували вивести зі штату, виключити з ПЦУ і так далі... Але разом дійшли до одного висновку – треба позбавити його керування Київською єпархією. А далі буде видно.

Що кажуть архієреї та митрополит Епіфаній про вчинки Філарета?

Деякі архієреї казали мені, що були би не повірили, якби хтось раніше їм сказав, що вони разом зі мною будуть протистояти Філарету, бо він розвалює новостворену Помісну церкву.

Але Філарет має дякувати Богу, що все ж таки Епіфаній очолив Православну церкву України. Має молитися і дякувати Богу, а не нарікати. Бо якби предстоятелем був хтось інший, то через тиждень почалася б серйозна війна між ним та іншим предстоятелем.

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Як Митрополит Епіфаній намагається вирішити суперечку з Філаретом? Адже на Об’єднавчому соборі Філарет висував кандидатуру Епіфанія на предстоятеля ПЦУ і закликав інших голосувати за нього.

Я не знаю, які домовленості були у них. Філарет каже, що його обманули, але я між ними не був. Прикро це все. Прикро, що домовлялися об’єднатися, отримати Томос, а почалися якісь інтриги.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Яку підтримку має Філарет серед священиків та людей?

Бачимо, яку підтримку має. Якщо колишні священики Київського патріархату і парафіяни не усвідомлюють, що ми йшли довгий час і вийшли з ізоляції, це прикро. А тепер йти з владикою Філаретом назад в ізоляцію – це безум’я. Але я не думаю, що свідомий український священик, або свідомий парафіянин, таке б робив. Може, десь такі і знайдуться, але це дуже прикро. Бо ми 100 років чекали на свою незалежну церкву.



Більшість опитаних українців назвають себе прихожанами ПЦУ

Чи загрожують всі ці заяви Філарета Томосу і чи може бути якась критика з боку Варфоломія?

Томосу загрози немає і не буде. Якби до Філарета долучилися якісь архієреї… А так, церква йде своїм руслом, і своєю працею, служінням, буде зміцнюватися. Може бути загроза тільки така, що ПЦУ не визнають інші православні церкви. Але я думаю, що якщо Філарет все-таки відійде і піде в розкол, а Помісна церква разом з предстоятелем буде розвиватися і буде у неї порядок, то може отримати визнання скоріше і без Філарета.

Про думку РПЦ і Вселенського патріархату щодо ПЦУ

Філарет недавно заявив, що перед Об’єднавчим собором у грудні він не знав положень Томосу, і якщо б він їх знав, то ніколи б на них не погодився. Ви справді не знали, про що йшлося у Томосі?

Я знав. І Філарет знав. Хай не лукавить.

Вже багато разів Еммануїл (митрополит Константинопольського патріархату Еммануїл Галльський, – 24 канал) та екзархи Вселенського патріарха зустрічалися з нами. Ми розмовляли, і мені заздалегідь було ясно, що не буде патріарший устрій церкви, а буде митрополичий. І коли 14 жовтня на Покрову Філарет мені сказав на Софійській площі, що не буде робити об’єднуючий статут двох церков, а що в нього статут вже є, то я запротестував. І слава Богу, що мене почув Константинополь і написав статут – статут не на патріарший устрій, а митрополичий статут.

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Він не має жодних загроз і Вселенська патріархія не вимагає підпорядкування України. Навпаки – я поминав Вселенського патріарха з 2006 року. І зараз сам владика Еммануїл звернувся до мене, щоби я припинив поминання. Тобто, якщо би вони хотіли нашого підпорядкування, то вони би говорили: "Не треба владико припиняти патріарха поминати, а ви поминайте, бо ви підпорядковані". Москва ж не каже, щоби не поминати Кирила (патріарх РПЦ, – 24 канал), а навпаки б раді були, якби українці деякі дозволяли це робити священикам. А в Константинополі явно сказали, що не треба цього робити, бо ви самостійна церква.

Нам треба працювати для розвитку церкви, бо як будуть бачити наш розвиток церкви, то без владики Філарета скоріше до нас перейдуть церкви Московського патріархату в Україні і скорше буде визнання іншими православними церквами.

РПЦ вигідна ситуація в Церкві?

Може, не так усім в Україні, але Москві точно вигідна.

Вони можуть це показувати, що новостворена церква вже має внутрішні конфлікти. Тому я вже пропонував Еммануїлу, членам синоду і самому патріарху Філарету в очі казав, що якщо він хоче, не треба його стримувати, а відпустити. Хай іде, будує і відновлює Київський патріархат. І ми не будемо оці розмови мати, адже всяка незгода шкодить церкві. А коли він піде і знов утвориться розкол, то Філарет у розколі і помре.

Про вирішення суперечок у ПЦУ

Як вирішити конфліктну ситуацію, яка зараз склалася у ПЦУ?

Я думаю, що одним способом – треба, аби учень владики Філарета передав йому керування. Але я проти, і інші священики проти.

Друге – яка би людина не була заслужена, у тому числі і Філарет, якого зробили заслуженим. Але якщо би були мене зламали у 2015 році, то зараз було би Томосу не було і визнання. Бо якби Філарету тоді вдалося підкорити УАПЦ разом з державною владою і депутатами, то патріарх вже у 2018 році поставив би такі умови перед Вселенським патріархатом: "Тільки патріарший статус церкви, а патріархом маю бути тільки я і більше ніхто". От тоді нічого би не вийшло і церква би не отримала Томос. Але Бог інакше скерував.

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Тому зараз хто би не був, церква має триматися своїх правил, жити канонічним життям. І якщо хтось собі дозволяє щось зайве, то треба дати йому попередження, якщо воно не допоможе, можуть бути інші аргументи, які його поставлять на місце.

Про особисті відносини з Філаретом

У вас із Філаретом давня суперечка. Він навіть накладав на вас заборону. Зараз відносини залишились напруженими?

Мені дехто з представників Вселенського православ’я казав, що треба Філарета не відкидати, а з ним розмовляти і спілкуватися. Я свою думку сказав – я проста, послідовна духовна людина. Тому коли я спілкуюся з іншою духовною особою, я хочу, аби не тільки я її чув, а і вона мене теж. А коли така людина своє каже, а тебе не чує і тобі диктує...

У нас з Філаретом конфлікту немає. Але я вказую йому на його помилки, які він робить. І буду вказувати, поки ми разом. А якщо ми не будемо разом, най собі робить що хоче. А поки будемо разом, в одній церкві, буду застерігати, щоб він не робив помилок.

Про об'єднання церков і створення ПЦУ

Чому об’єднання церкви не відбулося раніше, років 10-15 тому? Через свідомість українців чи через відсутність інтересу та підтримки у тодішньої влади?

Не було підтримки влади. Але скажу вам відкрито, влада не зацікавлена у цьому. Наприклад, деякі політики, як Порошенко, Тимошенко чи інші, розмовляли про створення одної православної церкви. Але повірте, це були тільки розмови. Я 14 жовтня на Покрови сказав Порошенкові і усім, хто був зібраний на Софійській площі, що об’єднання усіх церков в одну помісну – ризикова справа. Бо ми на той час не знали, чи буде Томос про автокефалію церкви, чи ні. Було багато прихильників помісної церкви, але водночас і багато противників. Тому Порошенко поплатився за це на виборах, коли проти нього голосували прихильники Московського патріархату.

Як попередній президент Петро Порошенко вплинув на об’єднання церкви?

Сказати по правді, якщо б не Порошенко, то об’єднання церков не було би. Але це не тільки заслуга Порошенка, а й Верховної Ради, самих українців, адже 85% з них підтримували самостійну церкву. Також дипломати держав США, Великобританії, Франції, Німеччини цікавилися церквою. Бо якщо би Вселенський патріарх не бачив підтримку у провідних держав світу, він би на це не пішов. І тоді ні Порошенко, ні Рада, ні Філарет, ні я, нічого би не зробили.

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Перед Об’єднавчим собором ви віддали Андріївську церкву у підпорядкування Вселенському патріархату. Отримали щось натомість?

Епіфаній немає що нам дати, бо він сам не має. До Філарета не звертаюся, бо мені цього не потрібно. З президентом Порошенком розмова йшла про Кирилівську церкву, теплу Софію (колишня трапезна церква Софійського монастиря) та церкву Спаса на Берестові, де роблять зараз ремонт. Бо є священики, які зі мною служили в Андріївській церкві, і вони лишилися без парафії.

Тоді президент Порошенко не дотримався обіцянки. І на превеликий жаль, мені стало відомо, що Андріївська церква ще не має укладений договір між Вселенською патріархією та Київською Софією.

Вже 24 травня Філарет віддав ключі від стилобату. На стилобат, я знаю, що договір укладений.

Стилобат – це двоповерхова споруда, на якій стоїть Андріївська церква. Перебуває в оренді колишнього Київського патріархату. Водночас основна будівля Андріївської церкви була в оренді УАПЦ.

Скільки парафій УАПЦ вже перереєструвалися на ПЦУ?

Я не знаю, як в інших областях, але у Львівській області, на превеликий жаль, мало хто ще перереєструвався. Виникла певна проблема. Верховна Рада заборонила робити це державним реєстраторам. А нові відповідні органи при обладміністраціях держава не створила. Адже для їхнього створення, треба виділити гроші і найняти на службу людей.



Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ