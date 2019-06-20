Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві

Патріарх Філарет скликав зібрання ієрархів, назвав його "помісним собором" та проголосив відродження Київського патріархату. Православна церква України у відповідь заявила, що все це – дивно і не має права на існування. Що відбувається – розбирались журналісти 24 каналу.

Чи означає проведене Філаретом зібрання у Володимирському соборі, що у Православній церкві України провокують розкол та чому почесний патріарх УПЦ робить те, що він робить – читайте у нашому матеріалі.

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Чи дійсно Філарет знову організував розкол у церкві?

Ні. Він просто зібрав у Володимирському соборі частину частини ієрархів, священиків та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату. І назвав це зібрання "помісним собором". Виглядало не надто масово. Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ, які раніше належали до неканонічного Київського патріархату, проігнорували зібрання Філарета.

На цьому заході владика Філарет заявив, що він вирішив відновити Українську православну церкву Київського патріархату. При цьому він вкотре повторив, що йому обіцяли, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. А керувати йому не дають. Також він нагадав улюблені тези російських ЗМІ про те, що наданий Україні томос – поганий, а ПЦУ – несамостійна.

Чому Філарет вирішив відновити Київський патріархат?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

ПЦУ ж нагадала Філарету, що його статус почесного патріарха не означає, що йому все можна. Наприклад, Філарет не має права одноосібно збирати помісний собор ні за чинним статутом ПЦУ, ні за колишнім статутом УПЦ КП.

Цю подію ПЦУ називає "самовільними й позастатутними зборами невизначеної групи неуповноважених осіб". Всіх організаторів та учасників ПЦУ наполегливо закликала "усвідомити всі згубні наслідки такого вчинку та припинити підрив єдності церкви і єдності українського народу".

Як реагувати на дії Філарета?

Ніяк. Це все – не про церкву чи духовність. Це – про его владики.

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Навіщо він так робить?

Бо хоче влади. Як пояснив 24 каналу релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой, Філарет "на цьому наркотику влади сидів більше ніж півстоліття, і так просто з нього зіскочити у нього не вийде".

Він формувався у радянський період. Тоді світ був так влаштований, що якщо вже тебе обрали керівником – з посади тебе можуть лише винести вперед ногами. Добровільно з посад ніхто не йшов. Тому він досі не може зрозуміти, що це значить, що він більше не керує церквою,

– сказав Горєвий.

Релігієзнавець також зазначив, що Філарет, через своє бажання бути патріархом, намагається підірвати довіру до ПЦУ, використовуючи ті темники, які розповсюджувала Москва. "Я робив спеціальні дослідження томосів інших країн. Те, що розказує Філарет – не перебільшення чи перекручення. Це – відверта брехня. Грецька церква отримує миро з Константинополя. Це ж записано і у томосі Польської православної церкви, Чеської, Албанської та Ієрусалимського патріархату. Головна ознака того, чи є церква автокефальною, самостійною – наявність її в диптиху. ПЦУ у диптиху є", – уточнив Горєвий.

За його словами, Філарет просто грається такими тонкими церковними матеріями, які не відомі широкому загалу. Тому більшість журналістів, які приходять до нього на прес-конференції, не можуть його спіймати на тому, що він каже неправду. "Просто тому, що для цього потрібні дуже вузькі, специфічні церковні знання", – пояснив експерт.

Що буде з Філаретом?

Поки його ще не відлучатимуть від церкви. Проте на засіданні Синоду, яке митрополит Епіфаній скликав на 24 червня, можуть констатувати, що Філарет вийшов із ПЦУ.

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Думаю, у понеділок на Синоді буде просто констатований факт, що святійший Філарет та ще двоє єпископів виокремились із ПЦУ. І далі ми як церква за них не нестимемо відповідальності,

– сказав член Синоду ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря.

При цьому, знаючи амбітність владики, можна очікувати, що він не змінить свою позицію і надалі продовжуватиме робити все, аби очолити хоч яку-небудь церкву.

Як його дії вплинуть на ПЦУ?

Не критично. У Константинополі, скоріше за все, у ці події не втручатимуться – не їхній рівень. ВВС уже повідомляє, що за їх даними, у Константинопольському патріархаті поки спостерігатимуть за діями Філарета та реакцією ПЦУ, адже це зараз є "внутрішнім питанням Церкви в Україні". Томос точно ніхто не відкликає.

Експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич пояснив, що процес із об’єднанням та ліквідацією церков, який нашвидкуруч організували заради надання томосу, створив дивну юридичну колізію. Яка може означати, що світські закони, на відміну від церковних, цілком можуть виявитись на боці Філарета. Тому що процес ліквідації провели неналежним чином – Філарет просто не надав належних документів, а ліквідаційних комісій ніхто не скликав.

"З точки зору закону, ПЦУ створювалася шляхом реорганізації через об'єднання Української автокефальної православної церкви і Української Православної Церкви Київського Патріархату. Але жодна церква не створили ліквідаційних комісій, які не провели ревізії матеріальних цінностей та не ліквідували ані єпархіальні управління, ані центральні. Більш того, обидві церкви сьогодні у реєстрах відмічені як діючі – вони не перебувають ані в стані ліквідації, ані в стані реорганізації", – пояснив він.

Це, за словами експерта, означає, що Філарет цілком може собі дозволити судитись за майно та гроші єпархій. "УПЦ КП буде воювати за гроші. Будуть сотні судових позовів за майно. Буде війна за грошові трансфери, які повинні йти з єпархій у Патріархію. І якщо територіальні структури ПЦУ не пройшли перереєстрацію, закон буде на боці УПЦ КП. Безліч таких позовів створюють патову ситуацію вже на державному рівні. Друга низка проблем – банальна оплата комунальних послуг та пільгові ціни на газ чи на електрику. Хто одержувач пільг для окремого храму УПЦ КП або ПЦУ?" – сказав Тишкевич.

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Що робити, аби виправити ситуацію?

Не підігрівати его Філарета, приділяючи надто багато уваги його заходам. І проводити перереєстрацію всіх релігійних організацій, сформувавши нові і загальні вимоги до їхніх статутів. На думку Тишкевича, це дозволить вирішити всі питання із майновими правами та ліквідує "наслідки комбінації УПЦ Московського Патріархату 2015-16 років".