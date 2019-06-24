У Києві розпочалося засідання Священного Синоду ПЦУ під керівництвом митрополита Епіфанія. Зокрема, розглянуть питання заяв Філарета про відновлення Київського патріархату. Що означають заяви Філарета і як вони можуть позначитися на томосі та новоствореній ПЦУ – у матеріалі 24 каналу.

Що сталося?

20 червня почесний патріарх Філарет скликав помісний собор. Після нього оприлюднили постанову про відновлення Київського патріархату. Філарет і надалі вважає себе патріархом київським і претендує на все майно, храми і всі гроші УПЦ КП, які перейшли до ПЦУ. На зібрання прийшли всього два єпископи з Росії та Філарет.

Також у постанові так званого собору Філарета нібито скасовують положення Об'єднавчого собору ПЦУ, який пройшов 15 грудня 2018 року, і називають його "зібранням архієреїв".

Читайте також: Це церковне розділення, – ПЦУ про наміри Філарета скликати собор

Крім того, екс-патріарх додав, що низка положень томосу про автокефалію та статуту ПЦУ – "невигідні для української церкви" і закликав їх не виконувати. Чому ж у такому випадку томос затвердили? Філарет пояснив, що українські церкви просто "не знали його змісту" наперед.

Він також заявив, що "так звана ПЦУ служить інтересам греків" та вкотре звинуватив митрополита Епіфанія у залежності від Вселенського патріархату.

Реакція ПЦУ

Православна церква України не визнає це зібрання та планує ухвалити рішення у відповідь на синоді 24 червня. На Філарета може чекати покарання через такі дії.

Читайте також: ПЦУ заборонила служити двом священикам через їхню участь у "соборі" Філарета: фото указу

Скликати такі собори не дозволяє ані Статут Православної церкви України, ані припинений Статут УПЦ КП.

Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи неуповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви "собору" означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від ПЦУ з усіма канонічними та юридичними наслідками,

– зазначали у ПЦУ.

У Православній церкві України також нагадали, що УПЦ КП припинила свою діяльність, приєднавшись до утвореної єдиної помісної Православної церкви України.

Тож, що означає зібрання Філарета і чи заберуть в України томос – на ці та інші питання 24 каналу відповів релігієзнавець Олександр Саган.

Читайте також: Чи може Київський патріархат відновити існування: пояснення експерта

Чому Філарет скликав "собор", якщо це незаконно?

Філарет спекулює тим, що він нібито є патріархом УПЦ КП, яка, на його думку, не ліквідована. І, як її очільник, він скликає цей собор. Але, в такому разі, він повинен заявити, що не є кліриком ПЦУ і вийти з цієї церкви. Тоді, уже як хобі, Філарет може реалізовувати свій проект під назвою "Київський патріархат".

Читайте також: Конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом: з'явилась перша реакція Варфоломія

Що ж тоді відбулося?

20 червня проводиться просто трохи більш розширене засідання, ніж було 11 червня (тоді його відвідали 5 кліриків, жодного єпископа не було).

Насправді це – спроба створити нову церкву зі старою назвою. Фактично цим самим вони себе, єпископи і клірики, автоматично виведуть поза штат ПЦУ. З канонічної точки зору це буде вже доконаним фактом, який залишиться лише констатувати.

Які наслідки матимуть ці заяви?

Це шкодить ПЦУ. І фактично призупиняє наше визнання на міжнародному рівні, тому що є певні застереження і упередженість щодо фігури Філарета на рівні Вселенського православ'я.

Навіть заяви Філарета щодо скликання "помісного собору" є перевищенням повноважень архієрея, яким на сьогодні, згідно з канонічним статусом, є екс-патріарх. Тому ці тези, а також імовірні дії можуть бути предметом окремого розгляду синоду і архієрейського собору ПЦУ.

Чому Філарет має низький рівень підтримки?

Прихильників Філарета не може бути багато, тому що це – таке собі канонічне самовбивство. Вони йдуть на повну самоізоляцію не лише від Вселенського православ'я, але і від православних в Україні. На сьогодні є альтернатива – визнана у світовому православ'ї церква дає можливість комунікувати, навчатися та розвивати численні програми співпраці. Це – великі можливості для розвитку церкви, якими ці люди будуть нехтувати.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Чи міг Філарет наперед не знати положення томосу?

Не міг. Ще задовго до 15 грудня, коли обговорювався статут, основні положення томосу вже були зрозумілі і вони були відображені в статуті. Тому говорити про те, що хтось щось не розумів чи не знав, не можна.

Однак з боку Філарета йде відверта фальсифікація цих положень. Тому що ці речі він подає як підтвердження залежності ПЦУ від Константинопольського патріархату, що є принципово не так.

ПЦУ справді "служить інтересам греків"?

ПЦУ служить інтересам України. Повноваження церкви, предстоятеля, спосіб її формування і розвитку визначено статутом. І статут також служить інтересам розвитку православ'я в Україні.

На сьогодні ми бачимо зусилля Вселенського Патріарха, навпаки, допомогти українцям вийти з кризи, з якої вони не можуть вийти уже багато років. Ще на початку ХХ століття українці розпочали боротьбу за автокефальну церкву. І ця боротьба через 100 років нарешті завершилася перемогою.

Читайте також: Розкол ПЦУ та "живий" Київський патріархат: що означають заяви Філарета

Для чого все це Філарету?

Є таке слово – марнославство. Це – бажання далі керувати, мати свою підконтрольну церкву та бути єдиним її керівником. Логіки в тому, що робить митрополит Філарет, на жаль, немає ніякої.

Чи загрожує це томосу?

Загрози позбавлення томосу на сьогодні не існує. Якщо дивитися на ситуацію глобально: є декілька єпископів, які у перспективі заявили, що відходять від помісної православної церкви. Жодні умови, на яких був даних томос, не порушувалися. Вони прописані у самому томосі і в статуті.

Ми не можемо говорити, що наразі існує небезпека відкликання томосу тому що Філарет скликає свій помісний собор. Це буде локальна подія. І, можливо, дуже локальний вихід із помісної православної церкви – якщо Філарет не зупиниться і не схаменеться.

Що відомо про конфлікт у ПЦУ?Конфлікт у новій українській церкві став публічним на початку травня. Тоді Філарет заявив, що він досі є патріархом київським, а сам патріархат нібито досі існує. ПЦУ і Міністерство юстиції це заперечили. Тоді ж Філарет озвучив низку звинувачень у бік Епіфанія, зокрема – у невиконанні домовленостей, досягнутих перед об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року.



Формально Філарет є простим єпископом ПЦУ й керівником Київської єпархії, а також членом виконавчого органу церкви — синоду. Він носить титул почесного патріарха, однак визнають його лише у ПЦУ.