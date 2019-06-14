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      Це церковне розділення, – ПЦУ про наміри Філарета скликати собор

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      У ПЦУ відповіли на заяву Філарета про скликання собору
      У ПЦУ відповіли на заяву Філарета про скликання собору / Колаж 24 каналу

      Проведення будь-яких заходів від імені УПЦ КП є незаконними. Скликання та проведення почесним патріархом Філаретом будь-яких зборів означатиме церковне розділення.

      Почесний патріарх Філарет не має права одноосібно скликати "помісний собор УПЦ КП", про це мовиться у заяві Православної церкви України.

      Читайте також: Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томо

      Філаерт заяви, що на 20 червня скликає помісний собор для відновлення Київського патріархату. Крім того, екс-патріарх додав, що низка положень томосу про автокефалію та статуту ПЦУ – "невигідні для української церкви" і закликав їх не виконувати.

      Однак скликати такі собори не дозволяє ані Статут Православної церкви України, ані припинений Статут УПЦ КП.

      Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи неуповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви "собору" означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від ПЦУ з усіма канонічними та юридичними наслідками,
      – мовиться у заяві.

      У Православній церкві України нагадують, що УПЦ КП як окреме релігійне об’єднання припинила свою діяльність, приєднавшись до утвореної єдиної помісної Православної церкви України. Там закликають всіх ієрархів, духовенство і вірян не брати жодної участі у заходах і діях, які руйнують єдність помісної УПЦ.

      Чому Філарет вирішив відновити Київський патрірархат? Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

      Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.

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      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Релігія Філарет УПЦ КП
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