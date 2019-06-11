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      Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату

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      Філарет зазначив, що "ми не знали зміст томосу, який нам дали"
      Філарет зазначив, що "ми не знали зміст томосу, який нам дали" / 24 канал

      Почесний патріарх Православної церкви України Філарет вирішив скликати помісний собор, метою якого є відновлення Київського патріархату. Також він заявив, що не приймає томос про автокефалію.

      Про це повідомляє ВВС Україна.

      З такою заявою Філарет виступив перед початком форуму "За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!".

      Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року. Значить, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня,
      – заявив Філарет.

      Він додав, що "так звана ПЦУ служить інтересам греків" та знову звинуватив митрополита Епіфанія у залежності від Вселенського патріархату.

      Почесний патріарх наголосив, що планує скликати помісний собор Української православної церкви Київського патріархату, а не ПЦУ. Його мета – відновити Київський патріархат.

      Філарет також зазначив, що Київський патріархат не приймає томос про автокефалію.

      "Собору помісного Київського патріархату 15 грудня не було, а був збір підписів під постановою помісного собору. Ми ту постанову на помісному соборі відкинемо і він буде для нас недійсним", – додав патріарх.

      Читайте також: Чим загрожує проголошення патріархату церкви в Україні: заява Епіфанія

      На сьогоднішньому форумі учасники хочуть затвердити звернення до президента Володимира Зеленського з проханням "підтримати Українську православну церкву – Київський патріархат від будь-якого посягання". 

      Варто зазначити, що скликання такого собору Філаретом суперечить статуту ПЦУ, оскільки це може робити тільки предстоятель церкви, тобто митрополит Епіфаній. 

      Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?
      Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

      Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.

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      Теги: Новини України Новини політики Вселенський патріархат Філарет Конфлікт у ПЦУ Епіфаній
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