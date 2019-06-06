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      Чим загрожує проголошення патріархату церкви в Україні: заява Епіфанія

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      Епіфаній розповів про загрози заяв Філарета
      Епіфаній розповів про загрози заяв Філарета / pomisna.info

      Повернення чи проголошення патріархату церкви в Україні, на якому наголошує глава колишньої УПЦ Київського патріархату Філарет, суперечить Об'єднавчому собору та може повернути новостворену Православну церкву України до стану невизнаної.

      Предстоятель ПЦУ в інтерв’ю Укрінформу прокоментував останні заяви почесного патріарха Філарета про відновлення УПЦ КП та складну ситуацію в церкві.

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      За його словами, абсолютна більшість архієреїв ПЦУ вірні тим принципам, які одноголосно прийняли на Об'єднавчому соборі українських церков 15 грудня 2018 року. Проти цих принципів проголосував лише один учасник Собору з двохсот.

      У нас є ідея. Ми хочемо розбудовувати нашу єдину помісну православну церкву, яка визнана з боку Вселенського патріархату, і в майбутньому буде визнаною з боку інших помісних православних церков. Якщо говорити про якісь інші механізми повернення чи проголошення патріархату, всупереч Об’єднавчому собору – це автоматично може нас повернути до попереднього стану, стану невизнаної церкви,
      – наголосив Епіфаній.

      Митрополит зауважив, що саме тому "майже всі архієреї, духовенство і вірні засвідчують, що вони бажають бути у визнаній незалежній автокефальній помісній православній церкві".

      "А заяви, які лунають від певних ієрархів нашої церкви, не мають практично жодної підтримки. Тому архієреї, бачачи певну небезпеку, згуртувалися і показали, що ми єдині і рухаємося тільки в напрямку, який ми накреслили до цього часу", – додав він.

      Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

      Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.

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      Теги: Новини України Новини політики Епіфаній Конфлікт у ПЦУ Філарет Релігія Православна церква України
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