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      Чем грозит провозглашение патриархата церкви в Украине: заявление Епифания

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      Епифаний рассказал об угрозах заявлений Филарета
      Епифаний рассказал об угрозах заявлений Филарета / pomisna.info

      Возврат или провозглашение патриархата церкви в Украине, которое отмечает глава бывшей УПЦ Киевского патриархата Филарет, противоречит Объединительному собору и может вернуть новообразованную Православную церковь Украины в состояние непризнанной.

      Предстоятель ПЦУ в интервью Укринформу прокомментировал последние заявления почетного патриарха Филарета о восстановлении УПЦ КП и сложную ситуацию в церкви.

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      По его словам, абсолютное большинство архиереев ПЦУ верны тем принципам, которые единогласно приняли на Объединительном соборе украинских церквей 15 декабря 2018 года. Против этих принципов проголосовал всего один участник собора из двухсот.

      У нас есть идея. Мы хотим развивать нашу единую поместную православную церковь, которая признана со стороны Вселенского патриархата, и в будущем будет признана со стороны других поместных православных церквей. Если говорить о каких-то других механизмах возвращения или провозглашения патриархата, вопреки Объединительному собору – это автоматически может нас вернуть в прежнее состояние, состояние непризнанной церкви,
      – подчеркнул Епифаний.

      Митрополит отметил, что именно поэтому "почти все архиереи, духовенство и верующие показывают, что они желают быть в признанной независимой автокефальной поместной православной церкви".

      "А заявления, которые звучат от некоторых иерархов нашей церкви, не имеют практически никакой поддержки. Поэтому архиереи, видя определенную опасность, сплотились и показали, что мы едины и движемся только в направлении, которое мы начертили до сих пор", – добавил он.

      Что известно о конфликте в ПЦУ между Епифанием и Филаретом? Нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".

      Патриарх добавил, что на Соборе якобы достигли договоренности о том, что будет руководить новосозданной церковью в Украине он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло. Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, будто "он – предстоятель, а я – никто".

      Также Филарет заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Православная церковь Украины Религия Филарет Конфликт в ПЦУ Епифаний
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