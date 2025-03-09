Про це повідомили в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра", передає 24 Канал. Там також розповіли, що стало причиною інциденту.

Дивіться також Рубіо з'явився з хрестом на лобі в ефірі Fox News: що означає така традиція вірян

Російські обстріли загрожують культурній спадщині

Постійні ракетні атаки Києва критично впливають на стан історичних пам’яток, тож ДСНС безпечно демонтувала хрест із пам’ятки під координацією головного архітектора заповідника Якова Діхтяра.

Вибухові хвилі, сейсмічні коливання та вібрації, спричинені обстрілами, можуть завдавати прихованої, але незворотної шкоди архітектурним об’єктам,

– зазначають у лаврі.

Ця робота є частиною міжнародного проєкту "Підтримка України в галузі культури та освіти через ЮНЕСКО" Цільового фонду Японії та ООН. Він передбачає оцінку збитків і додаткові заходи безпеки з захисту пам’яток.

Минулого тижня представники ЮНЕСКО підтримали ініціативу встановлення датчиків моніторингу стану Церкви Всіх Святих. Вони допоможуть відстежувати вплив вибухових хвиль від російських обстрілів, бічних навантажень і можливі осідання фундаменту.

Довідка: Всіхсвятська церква – частина архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври. Храм збудований у 1696 – 1698 роках коштом гетьмана Івана Мазепи та має унікальну архітектурну композицію й живопис.

Церква є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. З 1980-х років вона потребує комплексної реставрації. У 2024 році ЮНЕСКО долучилося до розробки науково-проєктної документації пам'ятки.