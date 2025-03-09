Об этом сообщили в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра", передает 24 Канал. Там также рассказали, что стало причиной инцидента.

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Российские обстрелы угрожают культурному наследию

Постоянные ракетные атаки Киева критически влияют на состояние исторических достопримечательностей, поэтому ГСЧС безопасно демонтировала крест с объекта под координацией главного архитектора заповедника Якова Дихтяра.

Взрывные волны, сейсмические колебания и вибрации, вызванные обстрелами, могут наносить скрытый, но необратимый вред архитектурным объектам,

– отмечают в лавре.

Эта работа является частью международного проекта "Поддержка Украины в области культуры и образования через ЮНЕСКО" Целевого фонда Японии и ООН. Он предусматривает оценку ущерба и дополнительные меры безопасности по защите достопримечательностей.

На прошлой неделе представители ЮНЕСКО поддержали инициативу установки датчиков мониторинга состояния Церкви Всех Святых. Они помогут отслеживать влияние взрывных волн от российских обстрелов, боковых нагрузок и возможные просадки фундамента.

Справка: Всехсвятская церковь – часть архитектурного ансамбля Киево-Печерской лавры. Храм построен в 1696 – 1698 годах на средства гетмана Ивана Мазепы и имеет уникальную архитектурную композицию и живопись.

Церковь является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, находящимся под угрозой. С 1980-х годов она нуждается в комплексной реставрации. В 2024 году ЮНЕСКО присоединилось к разработке научно-проектной документации достопримечательности.