Крест во главе является символом Пепельной среды в католических конфессиях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно о кресте на лобби Рубио

В среду, 5 февраля, христиане-католики отмечали начало Великого поста, который продлится 40 дней до Пасхи. По традиции священники пеплом рисуют крест на лбах верующих.

Смесь для обряда изготавливают из сожженных пальмовых веток, освященных на праздновании Вербного воскресенья предыдущего года, святой воды и ладана.

В эфире Рубио заявил, что Дональд Трамп рассматривает российско-украинскую войну как затяжной конфликт, зашедший в тупик.

И, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами – США, которые помогают Украине, и Россией – и ей нужно положить конец,

– сказал госсекретарь.

Кроме того, он осудил план Украины и союзников, который предусматривал постоянную помощь США, и выразил радость по поводу пересмотра позиции Владимира Зеленского.