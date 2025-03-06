Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Марка Рубио в эфире Fox News.

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Как Рубио видит войну против Украины

Рубио заявил, что Дональд Трамп рассматривает российско-украинскую войну как затяжной конфликт, который зашел в тупик.

И, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами – Соединенными Штатами, которые помогают Украине, и Россией – и ей нужно положить конец. И ни у кого нет идеи или плана довести это до конца,

– сказал политик.

В то же время госсекретарь раскритиковал прежний план Украины и союзников, который заключался в том, чтобы США "просто продолжали давать им столько, сколько им нужно, сколько угодно". Рубио заявил, что это не стратегия.

Марко Рубио заявил, что рад видеть, что позиция Зеленского по дипломатическому окончанию войны была пересмотрена. Госсекретарь США отметил, что это потребует "уступок с обеих сторон", но нужно привлечь украинцев и россиян к столу переговоров. По словам Рубио, "украинцы там, очевидно, должны быть".