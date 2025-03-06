Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Марка Рубіо в ефірі Fox News.

Дивіться також Ракети до ППО, артилерія, снаряди: як довго Україна протримається без військової допомоги США

Як Рубіо бачить війну проти України

Рубіо заявив, що Дональд Трамп розглядає російсько-українську війну як затяжний конфлікт, який зайшов у глухий кут.

І, чесно кажучи, це проксі-війна між ядерними державами – Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією – і їй потрібно покласти край. І ні в кого немає ідеї чи плану довести це до кінця,

– сказав політик.

Водночас держсекретар розкритикував колишній план України та союзників, який полягав у тому, аби США "просто продовжували давати їм стільки, скільки їм потрібно, скільки завгодно". Рубіо заявив, що це не стратегія.

Марко Рубіо заявив, що радий бачити, що позиція Зеленського щодо дипломатичного закінчення війни була переглянула. Держсекретар США зазначив, що це потребуватиме "поступок з обох сторін", але потрібно залучити українців і росіян до столу переговорів. За словами Рубіо, "українці там, очевидно, мають бути".