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      Епіфаній зібрав синод ПЦУ через ситуацію з Філаретом

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      Епіфаній проводить у Києві синод ПЦУ через відновлення Філаретом Київського патріархату
      Епіфаній проводить у Києві синод ПЦУ через відновлення Філаретом Київського патріархату / pomisna.info

      У Києві розпочалося засідання Священного Синоду Православної церкви України під керівництвом митрополита Епіфанія. Серед питань, які розглянуть священослужителі – заяви Філарета про відновлення Київського патріархату

      Проходить засідання синоду у будинку митрополита Епіфанія, що на території Софії Київської.

      Читайте також: Розкол ПЦУ та "живий" Київський патріархат: що означають заяви Філарета

      Головним питанням буде розгляд ситуації з проведенням патріархом Філаретом так званого Помісного Собору УПЦ КП, на якому він оголосив про відновлення Київського патріархату та незгоду з положеннями Томосу.

      Архієреї ПЦУ додали, що окрім ситуації з Філаретом розглянуть ще й інші важливі для православної церкви питання.

      Архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон також прокоментував питання, чи може синод розглянути питання відлучення від церкви архієреїв, які брали участь у так званому соборі Філарета.

      Як може бути відлучена людина, яка сама себе відлучила,
      – наголосив він.

      Що відомо про "собор" Філарета і як його покарають у ПЦУ?

      Патріах Філарет давно заявляв про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополи Епіфанія у порушенні домовленостей і 20 червня провів так званий Собор УПЦ КП. На нелегітимному зібранні він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

      Філарет і члени його "собору" також скасували положення Об'єднавчого собору ПЦУ, який пройшов 15 грудня 2018 року. Саме тоді ліквідували УПЦ КП та ухвалили рішення створити ПЦУ.

      Найімовірніше, на засіданні Синоду Православної церкви України, який митрополит Епіфаній скликає 24 червня, можуть констатувати: Філарет вийшов із ПЦУ. Відлучати його від церкви, найімовірніше, не будуть.

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      Теги: Новини України Новини політики
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